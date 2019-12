CJUE a decis ca Franta nu poate cere Airbnb sa respecte legislatia din domeniul imobiliar

In decizia sa publicata joi, CJUE a informat ca activitatea Airbnb ar trebui calificata drept "serviciu al societatii informationale" si in consecinta "Franta nu poate cere Airbnb sa detina o licenta de agent imobiliar profesionist".Practic, judecatorii de la CJUE au acceptat argumentul Airbnb ca este o platforma online si nu un agent imobiliar.In luna aprilie a acestui an, avocatul general al CJUE, Maciej Szpunar, a emis o opinie potrivit careia platforma Airbnb "nu exercita un control asupra procedurilor esentiale privind furnizarea serviciilor oferite de utilizatorii sai si in consecinta ar trebui considerata drept un serviciu care tine de societatea informationala". In majoritatea cazurilor, CJUE are tendinta de a urma opiniile avocatului sau general.Hotararea CJUE este o victorie importanta pentru Airbnb care incearca sa isi solutioneze toate aspectele ce tin de reglementare inaintea listarii la bursa in cursul anului urmator. Airbnb, companie cu sediul la San Francisco, a precizat ca decizia curtii ii va permite sa "mearga inainte si sa continue sa lucreze cu orasele asupra unor reguli clare".Decizia CJUE in acest dosar contrasteaza cu un dosar separat in care a fost implicata aplicatia de ride-hailing Uber. In anul 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a definit Uber drept o companie de transport mai degraba decat ca o firma de tehnologie, ceea ce a supus Uber unor reglementari mai stricte in blocul comunitar.