Cu peste 10 milioane de utilizatori in Europa, gigantul fintech Revolut isi lanseaza serviciile in Statele Unite ale Americii

Revolut s-a lansat in 2015 cu misiunea de a construi o super-aplicatie financiara - o aplicatie unica prin care utilizatorii sa poata gestiona toate aspectele care tin de viata lor financiara. In doar patru ani, compania a atras peste 10 milioane de utilizatori, a obtinut investitii in valoare totala de peste 800 milioane de dolari, iar acum are 2.000 de angajati la nivel global, inclusiv in New York si San Francisco.Incepand de astazi, utilizatorii din Statele Unite isi pot creea un cont in doar cateva minute, direct de pe smartphone. Imediat ce au descarcat aplicatia pentru iOS sau Android, utilizatorii trebuie sa introduca informatiile personale si sa incarce documentele de identificare, iar contul lor va fi ulterior verificat in doar cateva minute.Odata ce contul unui utilizator a fost aprobat, acesta va primi instantaneu detaliile contului, care pot fi folosite pentru a efectua plati si pentru depunerea salariului. Depozitele clientilor sunt asigurate de FDIC pana la 250.000 de dolari, printr-un parteneriat cu Metropolitan Commercial Bank. Utilizatorii din SUA pot, de asemenea, sa isi primeasca salariul cu doua zile mai devreme prin depunere directa.Printr-un efort al Revolut de a le acorda utilizatorilor mai multa vizibilitate si control asupra propriilor bani, clientii pot primi primi notificari instantanee despre platile efectuate, pot vedea defalcat cheltuielile realizate pe diverse categorii de produse (restaurante, legume, transport etc.) si pot stabili bugete de cheltuit lunare pentru categorii individuale."Intrucat costul vietii creste disproportionat cu salariile pe care le primesc oamenii, acum, mai mult ca oricand, acestia au nevoie sa stie cu exactitate ce bani le intra si le ies din cont. Ei trebuie sa aiba toate uneltele necesare care sa ii ajute sa isi gestioneze banii mai convenabil si mai clar", a declarat Nik Storonsky, Fondator si CEO - Revolut.In plus, utilizatorii Revolut pot trimite si solicita bani unii de la altii instantaneu si gratis, pot imparti nota de plata printr-o simpla apasare de buton si pot rotunji tranzactiile efectuate cu cardul, astfel incat sa stranga restul ramas in pusculitele digitale Vaults.Utilizatorii din Satele Unite ale Americii pot, de asemenea, sa cheltuie si sa transfere bani oriunde in lume, la schimbul valutar interbancar; pot detine si schimba 28 de monede in aplicatie; pot retrage gratuit numerar de la peste 55.000 de bancomate din SUA."Atunci cand cheltuie sau transfera bani in strainatate, cele mai multe persoane nu sunt constiente de comisioanele ascunse pe care le percep bancile. Lumea devine tot mai conectata, iar serviciile financiare ar trebui sa sprijine acest lucru, nu sa il impiedice", a continuat Storonsky.Printr-o simpla apasare de buton, clientii americani pot sa isi blocheze si deblocheze cardul, pot activa si dezactiva functionalitatile de plata, cum ar fi: platile contactless, swipe, online si retragerile de la bancomate, totul pentru o siguranta sporita. Iar pentru cei care efectueaza frecvent plati online, Revolut ofera un card virtual de unica folosinta, care isi regenereaza detaliile dupa fiecare plata online.