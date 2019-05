Ei revolutioneaza industria digitala a turismului, cu un altfel de joc de explorare urbana #Interviu Questo

Cum s-a nascut Questo?

Cum se joaca, mai exact, acest joc?

In ce consta colaborarea cu Samsung, Bitdefender si agentiile de turism?

Cum ati atras atentia celor de la Booking.com si TripAdvisor? Cum a inceput colaborarea cu ei?

Spuneti-ne cateva cuvinte despre premiul castigat in 2018.

Ce inseamna pentru dumneavoastra cel mai recent premiu, din cadrul Phocuswright Europe?

Urmeaza o runda de finantare? Spuneti-ne mai multe despre planurile voastre.

Acestia i-au ajutat sa distribuie jocul catre turistii care calatoresc in Europa.Si, pentru ca au reusit sa inoveze pe o piata mondiala de peste 160 miliarde de dolari a tururilor si activitatilor, au atras atentia mai multor investitori de nivel inalt. Iata cum, in doar cativa ani, tinerii isi vad ideea cum creste la nivel global, fiind pe punctul de a lansa o runda de finantare in aceasta vara. Questo este prezent in 40 de orase europene precum Londra, Paris, Amsterdam, Roma si Berlin. Jocul de explorare urbana ajuta turistii sa exploreze orasele rezolvand indicii pentru a descoperi locuri noi si povestile lor. Fiecare ruta (quest) pe care o exploreaza este bazata pe o tematica specifica, care poate fi inspirata de un film, o carte, un fapt istoric sau doar o legenda locala.In Londra, spre exemplu, turistii pot sa exploreze orasul ca Sherlock Holmes sau Isaac Newton, iar in Paris pot sa joace ca Hemingway sau Picasso.Questo a castigat Premiul Votul Publicului la Phocuswright Europe, una dintre cele mai mari conferinte de travel din lume, ce a avut loc la Amsterdam pe 15 si 16 mai. Voturile au fost acordate de o audienta formata din experti in turism si investitori, care au ales cel mai bun startup dintre cele 8 startup-uri de travel inovative din EMEA."Acest premiu reprezinta o importanta recunoastere pentru Questo si da un semnal puternic despre cum tururile si activitatile vor fi schimbate de tehnologie si gaming" a spus Alex Govoreanu, CEO la Questo.Pana acum, mai mult de 40.000 de oameni au terminat un traseu, insumand peste 100.000 de kilometri parcursi, pentru a descoperi atat locatii populare si ascunse cat si povesti locale, folosind Questo.Astazi, aplicatia are peste 100 de quest-uri disponibile, create de o retea in crestere de creatori locali de continut. Acestea pot fi cumparate din aplicatia Questo de iOS si Android, de pe TripAdvisor, GetYourGuide si Booking.com, preturile fiind intre 8 si 30 de Euro.Questo este, de asemenea, un fost castigator al Booking.com Booster Lab din Tel Aviv, in 2018.Compania colaboreaza si cu branduri precum Samsung si Bitdefender, agentii de turism si alte companii pentru a crea trasee personalizate care ofera o experienta unica pentru clientii si angajatii lor.Povestea Questo incepe cu cea mai buna pizza pe care am mancat-o vreodata. Se intampla acum 3 ani de zile intr-o piateta ascunsa din cartierul Trastevere din Roma, unde am reusit sa ajung dupa 4 zile in care am mers peste 10 km zilnic.Intors la Bucuresti, am inceput sa povestesc cu Claudiu Petria, acum co-fondator Questo, despre cat de greu este sa gasesti experiente autentice atunci cand calatoresti. Interesati de subiect, ne-am apucat sa cercetam si am descoperit ca problema este una destul de des intalnita in randul calatorilor de sub 35-40 de ani. De altfel, unul dintre studiile care ne-au ramas in minte spunea ca 78% dintre millennials ar prefera sa plateasca pentru o experienta, nu pentru un produs.Am pornit la drum cu acest insight, dar apoi am fost atenti si la feedback-ul primit de la utilizatori, iar acum Questo ofera nu doar o experienta autentica, ci si un mod distractiv de explorare impreuna cu prietenii si o alternativa accesibila la un tur ghidat.Questo este un joc mobil de explorare urbana prin care descoperi locuri noi si povestile lor rezolvand o serie de indicii si provocari conectate de locurile fizice la care ajungi in oras. Jucatorii au de ales intre peste 100 de asemenea trasee cu tematici diverse, din 40 de orase din Europa si, in curand, din afara acesteia.Tot ce trebuie sa faci e sa descarci aplicatia Questo de Android sau iOS , sa alegi quest-ul dorit si sa te duci la punctul de start din aplicatie. Avem si un video care explica modul de functionare:Cele mai multe dintre questuri sunt construite de localnici creatori de continut, pe care-i recrutam direct sau care ne cauta pentru ca s-au jucat cu aplicatia in oras si vor sa construiasca si ei questuri. Procesul poate dura intre 2 si 4 saptamani, in functie de experienta, iar creatorii sunt recompensati cu 20% din profitul general de quest-ul creat.Questurile actuale pot fi vandute de orice partener prin programul nostru de afiliere ceea ce este atractiv pentru agentiile de turism care pot include foarte usor quest-urile noastre in pachete lor turistice. In momentul de fata, suntem in discutii cu mai multe agentii de turism din Europa, Asia si America de Sud.In acelasi timp, putem pregati si questuri personalizate pentru colaborari pentru cele avute cu Samsung, Bitdefender, BCR sau KFC prin care ajutam brandurile sa fie mai aproape de o audienta mai tanara ce doreste altfel de experiente. De exemplu, am creat un quest foarte greu de terminat pentru Samsung la lansarea Galaxy S9. Prima persoana care a reusit sa termine acest quest prin Bucuresti a castigat un S9 inainte de marea lansare.Am inceput colaborarile si cu administratiile locale, prima dintre ele realizandu-se anul trecut in Alba Iulia . Credem ca orice oras poate fi revigorat in ochii turistilor daca se ia in considerare o abordare contemporana precum cea pe care o oferim noi. Iar multi oameni cu care am discutat la administratiile locale (din tara si din afara) par sa fie de aceeasi parere, deci suntem destul de optimisti pentru aceasta directie de dezvoltare.Pe cei Booking.com i-am impresionat in perioada petrecuta in acceleratorul lor de afaceri din travel cu impact social, Booster Labs. Apoi, spre sfarsitul anului am inceput si colaborarea cu TripAdvisor, dupa ce am atras atentia biroului de la NY, care ne-a ajutat sa ne listam quest-urile pe platforma lor. In curand, vom fi compania care ofera cele mai multe activitati si tururi pe Tripadvisor si Booking Experiences, platforma de experienta a celor de la Booking.com.In 2018 am facut parte din programul de accelerare al Booking.com numit Booster Labs. La finalul programului am prezentat evolutia aplicatiei si am castigat un grant in valoare de 20.000 de Euro oferit de Booking.com pentru impactul social pe care Questo il are in comunicatile locale la nivel mondial.Phocuswright Europe este una dintre cele mai mari conferinte de travel la nivel mondial. Acest premiu inseamna o validare foarte importanta pentru Questo venita chiar din partea celor mai mari jucatori pe piata de travel. In urma castigarii premiului, am inceput discutii de colaboare cu mari lanturi de hoteluri si cu cele mai mari agentii de turism din lume.Este adevarat. In urmatoarele saptamani vom lansa o noua runda de finantare pentru a ne extinde in 100 de orase mari din intrega lume. Vom invita la negocieri investitori si fonduri de investitii cu experienta in zona de travel si gaming ce ne pot ajuta sa ne extindem la nivel global.Anul trecut a fost un succes pentru noi din perspectiva tuturor planurilor pe care am reusit sa le finalizam. Surpriza a fost pe partea de rezultate, care au depasit cu mult asteptarile. In momentul de fata, peste 65000 de oameni au instalat Questo si au parcurs peste 100000 de km.2019 va fi anul expansiunii, dorindu-ne sa crestem atat cantitatea continutului, cat si numarul de utilizatori, prin intrarea pe cele mai importante piete din Europa, precum si cateva din afara.