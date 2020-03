Glovo continua livrarile si limiteaza contactul dintre curier si client

Trainingul curierilor nu se mai face la sediile Glovo, ci online, pe o platforma speciala, astfel incat sa se evite contactul uman direct

Plecand de la minimizarea contactului direct si sporirea masurilor de igiena si protectie, una dintre masurile pe care Glovo le-a luat pentru protectia tuturor celor implicati intr-o livrare a fost eliminarea semnaturii de la finalul tranzactiei.In acelasi timp, compania recomanda tuturor clientilor sa utilizeze plata cu cardul, direct in aplicatie; iar daca situatia o va impune, platile in numerar vor fi eliminate pentru o perioada.Mai mult, Glovo inchide zonele cu risc ridicat de contaminare - spitalele de boli infectioase si cele de carantina: hoteluri, centre comerciale, birouri etc. - atat pentru livrari, cat si pentru ridicari de comenzi si monitorizeaza permanent daca apar noi zone care trebuie eliminate.Dintre masurile pe care compania le-a adoptat in vederea preintampinarii contaminarii si raspandirii virusului, se gasesc cele de igiena pentru tot ce presupune manipularea comenzilor, de la curieri pana la restaurantele partenere, precum si de punere la dispozitie a echipamentelor de protectie aferente (dezinfectant, masca, manusi) si de informare cu privire la igienizarea gentilor de transport, manipularea si sigilarea comenzii, protectia proprie si interactiunea cu partenerii si clientii."Urmarim constant recomandarile autoritatilor locale si internationale, astfel incat sa putem reactiona rapid si eficient la eventuale schimbari de situatie, care ar pune in pericol orice persoana interactioneaza cu serviciile noastre. In functie de evolutia situatiei actuale, vom lua masuri imediate si aplicate fiecarui oras in care suntem prezenti", a declarat Victor Racariu, General Manager Glovo Romania.Glovo este o aplicatie de livrare rapida care permite utilizatorilor sa comande, sa trimita si sa primeasca orice produs, din si in orasul in care se afla.In aplicatie exista categorii predefinite, de unde utilizatorii pot alege in functie de ce isi doresc sa comande - Mancare, Magazine, Supermarket, Drogherie sau Bauturi.In plus, prin butonul "Orice", utilizatorii pot comanda orice doresc din orasul lor, cu conditia sa se incadreze in dimensiunile cutiei Glovo si sa nu depaseasca 9 kg.Aplicatia s-a lansat pe piata din Romania in luna mai 2018, serviciile fiind disponibile, in prezent, in 14 orase din Romania, respectiv Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Craiova, Constanta, Sibiu, Arad, Ploiesti, Braila, Galati, Oradea si Pitesti.