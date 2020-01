Hyundai si Uber anunta o alianta pentru crearea unui serviciu de taxi aerian

Conform acestui acord, Hyundai se va insarcina cu fabricarea vehiculelor, in timp ce Uber va veni cu logistica pentru ca serviciul sa poata opera, sa conecteze pilotii cu pasagerii, si va gestiona sosirea si imbarcarea utilizatorilor in heliporturi.Cele doua companii au dezvaluit acordul de colaborare in cadrul Salonului de tehnologie CES, care se desfasoara zilele acestea la Las Vegas (SUA), si au spus ca spera sa faca primele probe chiar in acest an, urmand ca serviciul sa devina total operational in 2023.Vehiculul aerian conceput de Hyundai a fost botezat S-A1, va fi 100% electric, va putea sa atinga o viteza de 290 kilometri pe ora si va parcurge distante de pana la 100 de kilometri (se va axa pe curse scurte, de mai putin de 30 de minute).Din iulie, Uber deja opereaza un serviciu de elicoptere care conecteaza insula Manhattan cu unul dintre aeroporturile din New York, respectiv "John F. Kennedy", cu un pret pe cursa cuprins intre 200 si 225 de dolari.Compania a pus in functiune "Uber Copter" prin intermediul diviziei sale Uber Elevate, o ramura ce a fost creata acum trei ani pentru a explora posibilitatile de ridesharing aerian, serviciul fiind disponibil membrilor sai cu statut de platina sau de diamant.In plus fata de transportul aerian, serviciul include o cursa auto de la domiciliul clientului la un heliport din zona joasa a insulei, de unde se ia un elicopter cu un parcurs cu o durata de opt minute.In total, cursa, inclusiv partea terestra - poate dura pana la jumatate de ora, fata de o ora (sau chiar doua) daca se opteaza pentru transportul auto, tren sau metrou.Aceste elicoptere, cu doi piloti, pot sa ofere servicii pentru cinci persoane.