Justitia europeana decide daca Airbnb este serviciu online sau agentie imobiliara

Aceasta decizie va pune capat unei batalii indelungate intre Airbnb si companiile hoteliere traditionale din Europa, care sustin ca platforma Airbnb ofera servicii similare cu ale lor fara a fi insa supusa acelorasi reglementari.In anul 2018 autoritatile din Paris au dat in judecata Airbnb la un tribunal regional sustinand ca platforma nu respecta reglementarile locale cu privire la inregistrarea proprietatilor imobiliare utilizate in scopuri turistice. Capitala Frantei sustinea, la acel moment, ca cel putin 20.000 de proprietati rezidentiale au fost pierdute in favoarea turismului si a altor scopuri, ceea ce a crescut presiunile asupra pietei locuintelor pentru rezidenti.In replica, Airbnb a sustinut ca in calitate de platforma digitala inregistrata in Irlanda, serviciile sale de punere in contact a gazdelor cu vizitatorii sunt acoperite de legislatia care protejeaza libera miscare a serviciilor in UE.In consecinta, tribunalul din Paris a decis sa se indrepte spre Curtea Europeana de Justitie pentru clarificari.In luna aprilie a acestui an avocatul general al CJUE, Maciej Szpunar, a emis o opinie potrivit careia platforma Airbnb "nu exercita un control asupra procedurilor esentiale privind furnizarea serviciilor oferite de utilizatorii sai si in consecinta ar trebui considerata drept un serviciu care tine de societatea informationala". In majoritatea cazurilor, CJUE are tendinta de a urma opiniile avocatului sau general.Decizia in dosarul care vizeaza Airbnb vine dupa un dosar similar in care a fost implicata aplicatia de ride-hailing Uber. In anul 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a definit Uber drept o companie de transport mai degraba decat ca o firma de tehnologie, ceea ce a supus Uber unor reglementari mai stricte in blocul comunitar.