Lime introduce in Romania serviciul de abonament saptamanal pentru folosirea trotinetelor sale

sa deschida aplicatia Lime

sa atinga pictograma din meniu din coltul de stanga sus

sa atinga pictograma LimePass si sa urmeze instructiunile

In Bucuresti s-a constatat un interes deosebit pentru utilizarea trotinetelor electrice, cu sute de mii de utilizatori inregistrati de la lansarea Lime din mai, 2019. Noul serviciu de abonament este activ din data de 15 ianuarie.Incepand de astazi, LimePass este disponibil in Bucuresti, precum si in alte tari din regiunea Europei de Est. Serviciul de abonamente isi propune sa raspunda nevoilor unui numar tot mai mare al utilizatorilor de micromobilitate, simplificand naveta si recompensandu-i pe cei care utilizeaza frecvent trotinetele electrice pentru deplasari de zi cu zi intr-un oras cu trafic intens.Potrivit statisticilor regionale Lime, majoritatea utilizatorilor sunt rezidenti si 40% dintre toate calatoriile saptamanale efectuate cu Lime au loc in perioada orelor de varf. Bucuresti, alaturi de Moscova si Istanbul, este unul dintre orasele europene cu cel mai aglomerat trafic rutier, conform Indicelui de Trafic TomTom. Cele mai recente date statistice colectate arata ca bucurestenii petrec cu 48% mai mult timp in trafic in fiecare zi. In general, locuitorii capitalei petrec zilnic aproape 30 de minute blocati in trafic, dimineata si seara. *Abonamentul de o saptamana Lime ofera un numar nelimitat de deblocari de trotinete timp de sapte zile consecutive. Dupa achitarea unei taxe din cadrul aplicatiei, utilizatorii pot debloca trotinete gratuit in urmatoarele sapte zile. Acesta este primul abonament de acest fel care se lanseaza in industria micromobilitatii.Abonamentul sapatamanal Lime pentru utilizatorii din Bucuresti va costa 18 RON. In functie de frecventa cu care utilizatorul se deplaseaza cu trotinete Lime, abonamentul se plateste de la sine in doar 2-3 zile.De exemplu, un utilizator care a deblocat o trotineta de doua ori pe zi, timp de o saptamana, ajunge sa obtina o reducere de aproximativ 60% din costul deblocarilor.Abonamentul LimePass s-a lansat in decembrie in SUA, Australia, Noua Zeelanda si este disponibil in Europa din ianuarie.", a precizatPentru a va inregistra ca beneficiari ai serviciului de abonamente LimePass, utilizatorii Lime trebuie:###Lime face parte din viata urbana a Europei. Din Paris la Varsovia, de la Praga la Bucuresti, reinventam modalitatea de deplasare in orase. Aducem oamenii mai aproape de ceea ce ii inconjoara, intr-un mod mai durabil, mai incluziv si mai accesibil.Printr-o colaborare stransa cu comunitatile si autoritatile locale din Europa, construim o noua cultura a mobilitatii partajate si oferim solutii provocarilor vietii urbane. Suntem prezenti in peste 50 de orase din 20 tari europene. Pentru informatii suplimentare, accesati pagina: https://www.li.me/