Noi probleme de securitate la WhatsApp: Atentie la conversatiile de grup!

Potrivit cercetatorilor, exista trei modalitati prin care conversatiile ar putea fi modificate, scrie Bloomberg ..In prima situatie, hackerii se folosesc de functia "Quote" din conversatiile de grup, reusind astfel sa schimbe identitatea expeditorului.O alta situatie este cea in care hackerii reusesc sa modifice replica unei alte persoane.Si, cea de-a treia varianta, care a si fost rezolvata intre timp, era cea in care o persoana putea trimite un mesaj public unui alt membru al grupului, deghizat in mesaj privat, iar cand victima raspunde, raspunsul devine vizibil pentru intregul grup.In replica, oficialii Facebook sustin ca nu se pune problema unei brese de securitate WhatsApp, si, daca ar face modificari pentru a preveni infractiunile descrise in scenariul companiei israeliene ar insemna un compromis cu privire la intimitatea conversatiilor."WhatsApp este cel mai popular serviciu de mesagerie instantanee din lume. Problemele de securitate gasite in aplicatie sunt intr-adevar serioase, pentru ca ar putea duce la situatia in care participantii la conversatii de grup sunt indusi in eroare prin mesaje false.Acest lucru nu inseamna, insa, ca oamenii nu ar trebui sa mai foloseasca WhatsApp, deoarece, chiar daca bug-urile de securitate sunt periculoase, ele pot fi intalnite in orice tip de software.In caz de indoiala, confirmati identitatea autorului intr-un mesaj privat. Recomandam utilizatorilor sa urmareasca lansarea actualizarilor WhatsApp si sa descarce imediat noile versiuni, pentru a fi in siguranta", a spus Victor Chebyshev, cercetator in securitate la Kaspersky, intr-o nota remisa Business24.O.D.