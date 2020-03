O aplicatie gratuita iti spune daca e cazul sa te prezinti la urgente sau nu

Tocmai pentru a impiedica deplasarile inutile la camera de garda, cei care descarca aplicatia au posibilitatea de a adresa o intrebare unui medic, inainte de a pleca de acasa."De exemplu, o eczema nu necesita prezentarea la urgente sau in urmatoarele 24 de ore dar schimbarea culorii spectului pielii in piele galbuie necesita prezentarea la medic in regim imediat", spune Lucian Constantin Nutu, creatorul aplicatiei."(...)am facut un update legat de Coronavirus (COVID-19). Update-ul ajuta strict la a indica o posibila infectie si nu are alte informatii care sa induca utilizatorii in stare de panica. In acelasi timp am imbunatatit aplicatia, oferind noi tipuri de informatii utilizatorilor. Aplicatia in continuare este gratuita, nu necesita cont si nu salveaza datele personale ale pacientilor. Credem ca orice metoda de a raspandi Aplicatia Doctor31 ajuta ca oamenii sa afle daca este posibil sa sufere de aceasta infectie dar si alte suferinte medicale", explica el.Pasii sunt urmatorii: Descarcarea Aplicatiei Doctor31 din APP Store sau Google Play. Aplicatia va pune o serie de intrebari utilizatorului precum varsta, sex, suferinte medicale, simptomatologie, etc. Dupa ce acesta raspunde va primi un raport cu posibilele suferinte medicale si cat de repede trebuie sa se prezinte la medic tinand cont de semnele si simptomele personale.Aceasta aplicatie nu este destinata strict epidemiei de Coronavirus (COVID-19), ci aduna la olalta cunostintele medicale a doctorilor din 31 de specialitati medicale diferite.Tot procesul (intrebarile cat si posibilul diagnostic) sunt automatizate si au la baza algoritmii la care lucram de peste 5 ani. Aplicatia poate fi folosita de utilizatori 24/7 oriunde s-ar afla, singura cerinta fiind o conexiune la internet.Aplicatia are cateva mii de utilizatori air numarul acestora creste zilnic, atat in Romania cat si alte parti ale globului.Aplicatia Doctor31 are ca scop sa aduca in atentia utilzatorului o posibila suferinta medicala, inclusiv infectia cu covid-19 si daca este necesar prezentarea acestuia la medic si in ce perioada de timp. Ex. o eczema nu necesita prezentara la urgente sau in urmatoarele 24 de ore dar schimbarea culorii spectului pielii in piele galbuie necesita prezentarea la medic in regim imediat."Scopul nostru este de a ajuta utilizatorii si nu oferim informatii suplimentare despre epidemia cu COVID-19 pentru ca nu dorim sa contribuim la crearea unei stari de panica. Doctor31 trateaza acesta suferinta medicala la fel ca celalalte suferinte medicale care si ele pot pune viata pacientului in pericol intr-o mai mica sau mai mare masura", spune fondatorul.