O aplicatie creata la Cluj, pe cale de a deveni un Waze al parcarilor din Romania

Obiectivele yeParking pe termen scurt sunt legate de cresterea ratei de utilizare a aplicatiei in Cluj-Napoca, extinderea aplicatiei in celelalte orase mari din Romania si inrolarea primelor cladiri de birouri si zone rezidentiale inchise in solutia business to business.yeParking functioneaza pentru moment in Cluj-Napoca, cu peste 5000 de utilizatori, oferind soferilor posibilitatea sa cedeze temporar, pentru minute sau ore, locul de parcare pe care il au, catre comunitate, optimizand astfel traficul si timpii de cautare a unui loc de parcare."Interesul Roca X vine ca o confirmare ca produsul nostru rezolva o problema reala, cu potential maxim. Planurile de dezvoltare sunt foarte ambitioase si avizeaza treptat atat orasele mari din Romania, cat si extinderea in regiune, cu solutia de retail destinata utilizatorilor, care pot contribui la fluidiziarea traficului share-uind si folosind parcarile disitribuite, dar si dezvoltarea solutiei business to business. Suntem increzatori ca fondurile obtinute ne vor ajuta sa acceleram si mai mult dezvoltarea", afirma Mihai Lodoaba, administrator Digital Republic si co-fondator yeParking."yeParking e o solutie smart pentru o problema presanta a oraselor mari, unde sa gasesti un loc de parcare devine tot mai dificil, spre imposibil. De aceea suntem increzatori in potentialul aplicatiei sa castige popularitate in timp record si credem ca va deveni cat de curand un Waze al parcarilor, instalat pe toate telefoanele soferilor din Romania si nu numai. Ideea din spate e simpla, beneficiile sunt fantastice, motiv pentru care am decis sa completam investitia directa oferindu-ne sustinerea si in dezvoltarea zonei business to business a platformei, prin implementarea ei ca metoda de plata in GoToParking, la aeroportul international Avram Iancu din Cluj", a declarat Alexandru Bogdan, Investment Manager ROCA X.Implementarea de solutii rapide, automatizate de plata este unul din beneficiile pe care yeParking le poate aduce operatorilor de parcari de business si/sau retail parkings, degrevandu-i pe acestia de nevoia dezvoltarii unor solutii proprietare si de promovare a acestora, directie in care se pregateste implementarea in premiera a acestei solutii pentru GoTo Parking - parcarea aeroportului din Cluj-Napoca.Experiente noi de parcare se creioneaza si in urma discutiilor avansate avute cu un lant de Mall-uri national pentru a oferi un Parking Valet digital care sa acopere necesitatile clientilor lor in zona de parking de la plecarea la shopping si pana la plata timpului de parcare.yeParking a luat nastere la initiativa echipei Digital Republic, cu o larga experienta in software si produse digitale, cu sediul in Cluj-Napoca. Urmarind consolidarea solutiei si dezvoltarea ei in jurul necesitatilor din comunitate, yeParking a devenit din luna Decembrie entitate distincta sub egida yeParking Solutions SRL.Utilitatea dovedita in comunitate, precum si aprecierile primite in cadrul mai multor evenimente precum CEE Property Forum - Bucharest, PropTech Demo Day - Bucharest, TCIC - Transylvania IT Cluster Event sau How To Web - Bucharest - confirma directia pozitiva si potentialul solutiei yeParking in ceea ce priveste park sharing-ul si experientele de mobilitate din viitor.Dealtfel, chiar evenimentul PropTech Demo Day din Iunie anul trecut, organizat de PropTech Romania, a reprezentat ocazia prin care yeParking a cunoscut interesul, aprecierea si sustinerea din partea Roca X.ROCA X este un instrument investitional, destinat afacerilor disruptive la inceput de drum: tinerii antreprenori cu idei revolutionare din zona de tehnologie, in stadiu de MVP sau prototip, cu viziunea de a avea un impact in societate si cu pasiunea pentru a transforma aceasta dorinta in realitate.ROCA X este un instrument inteligent care nu activeaza exclusiv intr-o anumita nisa ci monitorizeaza activ atat evolutia economica si domeniile cu crestere rapida, cat si tendintele nou aparute in tehnologie, derivate de dimensiunile noi ale dezvoltarii societatii si umanitatii.Ambitia ROCA X e sa fie un jucator regional, cu acces la companiile de tehnologie europene, care sa creeze o punte de legatura intre companiile tech, resursele umane necesare dezvoltarii lor, investitorii privati si institutionali si pietele de desfacere worldwide cu o modalitate extrem de rapida in luarea deciziilor de investment.