Prima barza care se intoarce anul acesta in Romania, semnalata cu ajutorul unei aplicatii de mobil

prima barza alba sosita la cuib

", sustine, intr-un comunicat remis Business24.ro. Societatea Ornitologica Romana (SOR) a inceput proiectul de numarare a berzelor albe in 2017, cu sprijinul companiilor Enel din Romania si s-a concentrat pe numararea berzelor cuibaritoare, in luna iulie a fiecarui an.In lunile martie si aprilie, ornitologii vor determina si inregistra in premieraa unui individ sau a unei perechi de barza alba pe cuib. Inca din aprilie, aceste pasari incep sa depuna ouale, iar puii incep sa apara o luna mai tarziu, pe rand.Cu ajutorul ultimului update al aplicatiei, oricine are un smartphone poate participa activ in procesul de observare din cadrul acestui proiect deMetodologia este similara cu recensamantul cuiburilor, se noteaza daca este observat un individ sau o pereche pe cuib, se ia pozitia cu ajutorul aplicatiei si se face o fotografie in care sa se vada barza pe cuib (fotografia este necesara pentru validarea observatiei).Precizia localizarii este foarte importanta! Pozitia cuibului trebuie marcata exact langa stalp (sau alt suport) si nu de la distanta sau din masina.", a declarat, unul dintre biologii care vor lua parte la analiza datelor.Aplicatiaeste un instrument esential pentru ornitologi, iar acesta este al patrulea an in care voluntarii se implica in protejarea berzelor albe, cu ajutorul aplicatiei de mobil.Prin aceasta aplicatie utilizatorii pot numara berzele si cuiburile lor si pot semnala incidente suferite de pasarile de talie mare, precum electrocutari sau coliziuni.Datele sunt folosite pentru realizarea unui recensamant al cuiburilor in fiecare an si pentru a spori gradul de protectie a berzei albe.De cand SOR a lansat "Uite Barza!", aplicatia a avut peste 9.000 de utilizatori, iar in iulie 2019 a fost pe primul loc in categoria Calatorii si aplicatii locale din Google Play.