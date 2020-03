Revolut lanseaza tranzactionarea de aur direct din aplicatie

Aurul va fi disponibil in aplicatia Revolut in sectiunea "Bunuri" din Tabloul de bord. Utilizatorii pot cumpara si tranzactiona aur , in baza datelor de performanta a pietei pe care Revolut le obtine de la de la partenerul sau de incredere in furnizarea serviciilor ce implica aurul.Orice expunere la aur detinuta de utilizatori se bazeaza pe aur real, fizic, pastrat in siguranta de partenerul nostru de incredere.Expunerea la aur poate fi transferata de la un utilizator Revolut la altul prin intermediul aplicatiei Revolut sau poate fi convertita instantaneu in criptomonede sau in bani, pentru efectuarea de plati.Revolut ofera de asemenea o functionalitate de schimb automat prin care utilizatorii pot stabili un anumit pret la care doresc sa tranzactioneze aurul, fintech-ul urmand sa finalizeze tranzactia atunci cand pretul pietei atinge pretul stabilit.Introducerea functionalitatii Gold este cel mai recent pas facut de Revolut in directia inlaturarii barierelor ce sunt de obicei asociate cu produsele financiare putin accesibile, cum ar fi expunerea la aur, si vine in continuarea lansarii platformei de criptomonede din decembrie 2017 si a platformei de tranzactionare de actiuni, fara comisioane, din iulie 2019."Accesul la aur este cel mai recent pas pe care l-am facut pentru a le oferi utilizatorilor posibilitatea de a-si diversifica portofoliul. Exact ca in cazul investitiilor la bursa, multi au simtit ca nu pot avea acces la aur, nestiind nici de unde sa inceapa. Ne-am asigurat ca obtinerea accesului la expunerea la aur este cat se poate de simpla si ieftina, utilizatorii putand tranzactiona volumele care li se potrivesc. Obiectivul nostru este sa lansam noi produse financiare pentru utilizatorii nostri si sa le oferim cat de multe optiuni se poate, astfel incat sa poata economisi, investi si gestiona banii proprii in modul pe care-l doresc", a declarat Ivan Chalov, Product Owner for Precious Metals - Revolut.Utilizatorii Metal si Premium vor putea avea acces imediat la aur prin actualizarea aplicatiei Revolut si selectarea sectiunii "Bunuri" din Tabloul de bord. Spre deosebire de banii electronici, aurul nu este reglementat in Marea Britanie de catre Autoritatea pentru Conduita Financiara si nici nu este protejat prin reglementari privind banii electronici. La fel ca in cazul altor investitii, capitalul este de risc.