Romania este reprezentata in finala DigiEduHack 2019 de solutia castigatoare a Hackatonului organizat de Asociatia GO-AHEAD

gamEmotion face parte dinselectate pentru a intra in etapa finala a competitiei internationale DigiEduHack, organizata sub egida Comisiei Europene.Aplicatia are ca scop stimularea invatarii socio-emotionale (SEL), modelarea comportamentelor, abilitatilor si atitudinilor.gamEmotion propune un mediu de invatare dinamic prin introducerea unor elemente de storytelling si gamificare a activitatii: recompense, timp determinat de rezolvare a sarcinilor si a unor situatii-problema (misiuni), lucru colaborativ si organizarea pe niveluri de dificultate a misiunilor.Mai mult, procesul de selectare si alocare a misiunilor este personalizat pe baza nevoilor de invatare ale fiecaruia si poate fi realizat si de catre elevi, nu doar de profesori, aplicatia facand posibila implicarea tinerilor in luarea deciziei cu privire la parcursul invatarii.Evaluarea a fost coordonata de Comisia Europeana, iar finalistii au fost anuntati la cel de-al optulea forum european de afaceri al Universitatii din Bruxelles. Juriul a evaluat solutiile castigatoare din toate cele", a declarat, cand au fost anuntati finalistii.Timp de o luna, cele 10 solutii care au fost selectate sa ia parte la competitia finala sunt supuse votului public. Primele 3 echipe care vor obtine cel mai mare numar de voturi vor primi titlul desi un premiu de", a declarateste o initiativa a Institutului European de Inovare si Tehnologie (EIT), ca parte a Planului de actiuni pentru educatia digitala propus de Comisia Europeana, gestionata de Climate-KIC si coordonata de Universitatea Aalto din Finlanda.DigiEduHack are ca obiective: facilitarea dialogului intre categorii diferite de persoane interesate de viitorul educatiei si promovarea ideilor acestora, identificarea si promovarea tendintelor cheie din educatie, generate de transformarea digitala si identificarea unor posibile solutii inovatoare la cele mai importante provocari din domeniul educational.Cu o echipa tanara si ambitioasa, Asociatia GO-AHEAD se implica in proiecte inovatoare care sprijina educatia din Romania si a obtinut rezultate notabile intr-un timp scurt: 4 programe de formare profesionala acreditate de Ministerul Educatiei Nationale avand ca tematica dezvoltarea personala, bullying, orientare scolara si profesionala si IT&C, peste 1800 de cadre didactice instruite si certificate la nivel national, o retea nationala cu peste 90 de locatii de formare acreditate si peste 130 de formatori/colaboratori, programe integrate de dezvoltare personala coaching, consiliere si orientare in cariera pentru elevi si studenti.