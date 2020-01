S-a lansat prima aplicatie din Romania prin care iti trimiti hainele la spalat

drop&go

Serviciul este disponibil deocamdata in toate sectoarele din Bucuresti si urmeaza sa fie deschis si la nivel national.Acesta asigura preluarea si returnarea hainelor, scopul fiind de a reduce timpul pe care oamenii il dedica in mod curent curatarii rufelor.Aplicatia drop&go se adreseaza in mod special persoanelor cu un stil de viata activ, care prefera sa dedice timp altor activitati decat cele de rutina, cum este spalatul rufelor.Astfel, cine alege serviciile oferite de drop&go nu mai are grija hainelor care s-au murdarit si trebuie curatate. In mai putin de 1 minut poate fi plasata comanda in aplicatie, pentru ca rufele sa fie ridicate si duse la curatatorie."Ne-am dorit sa dezvoltam o aplicatie care sa le ofere oamenilor cea mai buna experienta de buying atunci cand vine vorba de servicii de curatatorie - spalatorie a hainelor. De aceea, am gandit un serviciu usor de folosit, accesibil, care presupune un minim de efort si putin timp alocat.Acum, prin cateva click-uri, oricine poate trimite la curatatorie rufele intr-un minut. Mai mult, am adaugat si elemente importante care cresc calitatea serviciului cum ar fi punga autosigilanta de unica folosinta pentru plus de igiena sau umerase de calitate.In procesul de dezvoltare a produsului ne-am uitat cu atentie la ce se intampla si in zona de livrare a mancarii. Acolo cresterea este exploziva si e clar de cativa ani ca romanii isi pretuiesc tot mai mult timpul.Consideram ca piata din Romania avea nevoie de o astfel de noutate, mai ales ca publicul caruia ne adresam e format din persoane active, din mediul urban, care isi organizeaza viata prin intermediul telefonului si sunt foarte bine educate digital", a declarat Cristian Toanchina, cofondator drop&go.drop&go a pornit cu o investitie initiala de 300.000 de euro si este un produs care face legatura intre clientii interesati, livratori si spalatorii. Compania integreaza pe platforma profesionisti din domeniu, spalatorii si curatatorii cu servicii de calitate, pentru a asigura pentru utilizatorii finali cele mai bune conditii de operare. Selectia partenerilor se face cu atentie si numai daca corespund unor standarde ridicate de calitate.Facilitatile oferite de aplicatie includ posibilitatea de a seta trei adrese diferite, de unde poate fi facuta preluarea si livrarea hainelor. Totodata, pe durata unei zile, sunt disponibile trei intervale orare, la alegere, pentru care utilizatorii sa opteze pentru predarea si primirea hainelor. Astfel perioadele de asteptare sunt reduse considerabil si mult mai usor de gestionat. Utilizatorii pot alege intre intervalul orar 8:00 - 13:00, 13:00 - 18:00 sau 18:00 - 23:00.Pentru a usura cat mai mult acest proces, plasarea comenzii pentru solicitarea personalului care ridica rufele se face in mai putin de 1 minut.Pentru a facilita cat mai mult accesul pe platforma al utilizatorilor, drop&go le ofera clientilor un credit de inceput de 50 de lei. Astfel primele doua comenzi ale noilor utilizatori vor beneficia de o reducere de 25 de lei per comanda. Costul pentru acest serviciu variaza in functie de numarul de obiecte vestimentare trimise la curatatorie si de tipul acestora.Site-ul drop&go poate fi accesat aici . Aplicatia este disponibila atat pentru telefoanele cu Android , cat si cele cu iOS Este prima aplicatie de laundry din Romania, care ofera posibilitatea utilizatorilor de a trimite si primi hainele de la curatatorie. Aplicatia a fost lansata la finalul anului 2019, cu o investitie initiala de 300.000 de euro. Detalii pot fi consultate pe site-ul https://dropandgo.ro/ sau pe pagina de Facebook , iar aplicatia poate fi descarcata atat din Google Play, cat si din Apple Store.