Uber evalueaza utilizatorii intr-un raport global: Bucurestenii au cel mai slab rating din tara

Nu intarzia: Fii pregatit/a pentru preluare atunci cand soferul se apropie, sau anunta-l in aplicatie daca trebuie sa te astepte. Asigura-te ca ai introdus adresa corecta pentru imbarcare si ca esti in locul indicat. Nu inchide portiera intr-un mod neglijent: Aminteste-ti ca cei mai multi dintre soferi folosesc masina personala si trateaza-le bunurile cu grija. Volumul muzicii: E in regula sa-i ceri soferului sa dea drumul la muzica in masina. Ai grija sa intrebi inainte daca este de acord sa ridici volumul. Mancarea si bautura in masina: Cel mai bine este sa il intrebi pe sofer daca este de acord sa consumi mancare sau bautura in timpul cursei. In cazul in care nu esti atent si lasi in urma ta un mic dezastru, soferul va trebui sa curete masina pentru urmatorul utilizator. Asa ca, pizza aia sigur mai poate astepta. Siguranta este pe primul loc: Soferii vor sa se asigure ca pasagerii lor sunt in siguranta. Asa ca nu vei obtine ratingul mult dorit daca ii ceri sa mearga cu viteza sau sa calatoreasca cu mai multe persoane in masina decat ii permite legea.

Raportul prezinta topul tarilor si oraselor in care utilizatorii au cel mai bun rating in aplicatie si momentele in care au cele mai mari sanse sa obtina 5 stele.Potrivit raportului, Romania se afla pe locul 12 in top 20 de tari cu cele mai bune evaluari:In topul oraselor din Romania in care utilizatorii au cel mai bun rating, Iasiul se afla pe primul loc:Cele 5 tari ale caror evaluari au crescut semnificativ in ultimii 5 ani:Pentru utilizatorii din Romania care tin la ratingul lor, vineri este ziua in care au cele mai mari sanse sa primeasca 5 stele. Pe cand, la nivel global, ziua cea mai buna este lunea, iar duminica utilizatorii primesc cele mai slabe evaluari.La nivel global, 1 ianuarie (Anul Nou) este data calendaristica cu cele mai slabe evaluari pentru utilizatorii Uber, pe cand 31 decembrie si 2 ianuarie sunt cele mai bune zile. Se pare ca perioada sarbatorilor de iarna este specifica evaluarilor slabe, urmata de Ziua Recunostintei si Halloween.In Romania, utilizatorii au primit cele mai bune evaluari in mijlocul verii, pe 1 august.In Romania, utilizatorii au mai multe sanse sa primeasca 5 stele dimineata - la 9:00 am, insa, cei ce calatoresc trebuie sa se trezeasca mai devreme pentru un rating bun pentru ca la nivel global lucrurile stau un pic altfel:Utilizatorii care calatoresc intre miezul noptii si 4 dimineata au cele mai mari sanse de a primi un rating slab:Pentru a reaminti utilizatorilor cum pot avea o calatorie placuta, bazata pe respect, Uber i-a intrebat pe soferi care sunt acele mici gesturi care pot duce la un rating slab: de la o portiera trantita, pana la timp nesfarsit de asteptare.Mai jos sunt 5 sfaturi utile de la soferi pentru utilizatori pentru un rating cat mai bunEvaluarile Uber au scopul de a incuraja respectul intre pasageri si soferi si de a consolida comunitatea Uber.La finalul fiecarei curse, calatorii si soferii au posibilitatea de a se evalua reciproc, folosind un rating de la 1 la 5 stele, in functie de experienta calatoriei lor.Ratingul general al fiecarui sofer si utilizator este afisat ca o medie. De exemplu, un utilizator cu multe evaluari mari poate avea o nota de 4.9.Feedback-ul este anonim. Nici soferii, nici pasagerii nu pot vedea cate stele au primit dupa o calatorie sau ce rating are o persoana anume. Astfel, feedback-ul sincer, constructiv si respectuos este benefic pentru intreaga comunitate Uber.Mai multe despre Ghidul Comunitatii Uber si despre cum functioneaza feedback-ul in aplicatie aici