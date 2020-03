Uber lanseaza noi functii in aplicatie, pentru imbarcari mai sigure: PIN de verificare a soferului

Buton de urgenta - La apasarea lui, utilizatorii si soferii/curierii se pot conecta direct cu serviciul pentru situatii de urgenta;

Contacte de incredere - Utilizatorii isi pot alege 5 prieteni sau membri ai familiei ca fiind "contacte de incredere" si, printr-o singura apasare, pot sa distribuie detaliile despre cursa, pe care le pot personaliza usor din sectiunea "Preferinte";

Centru de siguranta - Un hub cu informatii despre siguranta, unde utilizatorii gasesc detalii despre cateva dintre functiile-cheie de siguranta existente in aplicatie, dar si echipa noastra disponibila 24/7, precum si informatii despre sofer si masina, urmarirea cursei prin GPS, rating si sistemul nostru de feedback;

Alerte de viteza - O optiune ce reaminteste soferului si partenerilor de livrare sa pastreze o viteza sigura, in limitele legale.

Astfel, compania anunta noi functii in aplicatie, prin care isi propune sa asigure o comunicare mai eficienta intre soferi si pasageri si sa contribuie la imbarcari mai simple si mai sigure.Utilizatorii Uber din Romania vor avea optiunea de a primi un cod PIN format din 4 cifre pe care sa il comunice soferilor inainte de a incepe cursa.Acest nou pas de verificare isi propune sa ii ajute pe utilizatori sa se asigure ca urca in masina corecta, in timp ce soferii pot verifica daca pasagerul este cel care a efectuat comanda.Pentru a activa functia de verificare prin cod PIN, utilizatorii trebuie sa acceseze setarile din aplicatia Uber si sa apese pe "Verifica-ti cursa" ("Verify Your Ride"). In continuare, acestia pot alege sa foloseasca functia de verificare prin cod PIN pentru fiecare cursa sau doar pentru cursele pe care le fac in timpul noptii, intre orele 21.00 si 06.00.Odata ce functia a fost activata, utilizatorul va primi in aplicatie un cod PIN format din 4 cifre cat timp asteapta soferul la adresa de preluare. Odata soferul ajuns, utilizatorul va comunica verbal codul PIN, inainte de a intra in masina. Dupa ce soferul introduce PIN-ul corect, cursa poate incepe.Cand aceasta functie este activata, o cursa nu poate incepe pana cand codul PIN corect nu este introdus in aplicatie.Noul design ofera mai multa precizie si transparenta fata de statusul unei curse, printr-o serie de notificari referitoare la momentul imbarcarii: minutele ramase pana la sosirea soferului, locul de preluare, directia spre locul de preluare si instructiuni utile pentru orientarea intr-un aeroport sau un spatiu pentru evenimente.Astfel, utilizatorii pot avea incredere ca statusul cursei este cel actual, pe langa faptul ca pot urmari punctul in care se afla soferul pe harta din aplicatie.Mai mult decat atat, notificarea referitoare la faptul ca soferul se afla in apropierea adresei de imbarcare este acum mult mai vizibila, numele soferului, placuta de inmatriculare, marca, modelul si culoarea masinii fiind evidentiate. In plus, cand cursa este aproape de finalizare, pasagerul va primi si notificari despre cum poate iesi din masina in siguranta.Aplicatia va avea acum si o functie de traducere, pentru ca pasagerii si soferii sa comunice mai usor intre ei inainte de imbarcare sau in momentul in care incepe cursa.Inainte ca aceasta optiune sa fie disponibila, mesajele de la soferi catre utilizatori apareau in limba selectata de catre soferi. De exemplu, daca un sofer folosea aplicatia in limba romana, mesajul pentru pasager aparea in aceeasi limba si pe ecranul lui, chiar daca aceasta nu era limba selectata.Noua optiune de traducere le ofera utilizatorilor posibilitatea de a selecta un mesaj pentru a-l traduce instant in limba preferata, din cele peste 100 de limbi inregistrate in aplicatie. Functia de traducere este disponibila atat pentru mesajele predefinite, cat si pentru orice alte mesaje scrise intre soferi si pasageri.Noile functionalitati vor fi disponibile pentru utilizatorii din Romania incepand cu 16 martie.