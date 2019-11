Uber lanseaza o noua facilitate pentru siguranta pasagerilor si a soferilor

Cand RideCheck este activat, atat utilizatorul, cat si soferul, vor primi o notificare care ii va intreba daca totul este in regula. Acestia ne pot notifica prin aplicatie ca nu s-a intamplat nimic sau pot utiliza butonul de urgenta pentru a semnala un accident, sau pur si simplu sa distribuie calatoria cu un contact de incredere. Aceasta tehnologie va continua sa evolueze si lucram la diferite scenarii pe care sa le adaugam optiunii RideCheck."Inca de la prima noastra cursa de acum aproape 10 ani, GPS-ul a stat in centrul experientei Uber. Fiecare calatorie este pe harta, ca sa stim unde si cand te deplasezi, si cine este la volan. Aceste date au contribuit la cresterea responsabilitatii noastre si ne-au permis sa facem calatoritul o activitate sigura", se arata in comunicatul Uber."Un numar mare de curse Uber au loc fara incidente, iar datorita tehnologiei noastre si a datelor prin care le accesam prin GPS sau prin senzorii telefoanelor smart ale soferilor, putem detecta atunci cand ceva nu e tocmai in regula. Astfel, am dezvoltat cea mai recenta functionalitate, RideCheck", continua oficialii companiei.Aceasta detecteaza neregularitati, ca posibile accidente sau opriri prea lungi, neprogramate, si vine proactiv cu instrumente de care utilizatorii si soferii ar putea avea nevoie pentru a primi ajutor.Optiunea RideCheck se lanseaza treptat pentru toti utilizatorii si soferii din Europa, Orientul Mijlociu si Africa."Aceasta functionalitate aduce impreuna mai multe optiuni pe care le-am dezvoltat in ultimii ani, ca butonul de urgenta, centrul de siguranta sau contactele de incredere, care apar pe ecran atunci cand utilizatorii sau soferii au nevoie de ele. Este un exemplu bun prin care demonstram felul in care calatoriile devin mai sigure cu ajutorul tehnologiei, ceea ce ne ajuta sa prevenim incidente si sa setam un standard pentru siguranta in ridesharing. Desi suntem mandri de progresul pe care l-am facut, atunci cand vine vorba de siguranta, munca noastra nu se opreste niciodata." - Nicoleta Schroeder, Manager Uber Romania."RideCheck le aduce aminte calatorilor si soferilor ca avem grija ca ei sa fie in siguranta", mai spun reprezentantii Uber.De asemenea, ii va incuraja pe utilizatori sa raporteze orice situatie. Fiecare incident este tratat cu seriozitate indiferent de cat de mic este."In calitate de companie tehnologica, ne bazam pe date pentru a continua sa invatam si sa ne imbunatatim serviciile.Intotdeauna am incurajat raportarea in aplicatie si speram ca aceasta noua functie sa creasca numarul de notificari astfel incat sa crestem siguranta pe platforma.Ca o continuare a efortului nostru pentru cresterea sigurantei, am introdus un buton pentru discriminare care va permite utilizatorilor si soferilor sa raporteze momentele in care sunt discriminati, prin simpla apasare a unui buton. Aceasta functionalitate sustine politica stricta a companiei Uber impotriva discriminarii si ne ajuta sa identificam cu precizie diferite cazuri", promite compania.