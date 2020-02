Vesti bune pentru soferi! Waze-ul parcarilor functioneaza deja in Brasov

Prin intermediul aplicatiei, soferii au posibilitatea sa cedeze temporar, pentru minute sau ore, locul de parcare pe care il au catre comunitate, optimizand astfel traficul si timpii de cautare unui loc de parcare.Proprietarul va avea mereu control asupra propriului loc, primind posibilitatea de a contacta conducatorul auto care va parca acolo, in mod gratuit.Proprietarii locurilor de parcare primesc, la schimb, monede virtuale cu care pot debloca oferte din marketplace-ul aplicatiei. Astfel, vor beneficia de reduceri semnificative la partenerii yeParking."Pe aceasta cale, invitam business-urile doritoare din Brasov si nu numai, sa sustina comunitatea activ inrolandu-se in sistemul de parteneriate yeParking ", se arata in comunicatul companiei."Noi am observat o cerere semnificativa in acest sens pentru Brasov, tocmai de aceea vrem sa venim in sprijinul comunitatii de aici. yeParking este o solutie smart, pentru o problema presanta de zi cu zi. Facem eforturi sustinute pentru a oferi sprijin tehnic pentru fiecare sofer care doreste sa se alature acestei comunitati", a declarat Mihai Lodoaba, co-fondator yeParking.Ca in orice alt oras mare din tara si Brasovul se confrunta cu aceasta problema. Potrivit ultimului raport al Consiliului Concurentei, exista o discrepanta de aproximativ doua autoturisme care se "bat" pe un loc de parcare.De asemenea, cum locurile de parcare sunt scoase la licitatie, in multe cazuri soferii ajung sa plateasca mii sau chiar zeci de mii de lei pe an.Despre yeParkingyeParking a luat nastere la initiativa echipei Digital Republic, cu o larga experienta in software si produse digitale, cu sediul in Cluj-Napoca. In orasul de pe Somes, yeParking functioneaza de mai bine de un an, iar in prezent a format o comunitate de peste 5000 de soferi, care creste de la o zi la alta.Urmarind consolidarea solutiei si dezvoltarea ei in jurul necesitatilor din comunitate, yeParking a devenit din luna decembrie entitate distincta sub egida yeParking Solutions SRL.Utilitatea dovedita in comunitate, precum si aprecierile primite in cadrul mai multor evenimente precum CEE Property Forum - Bucharest, PropTech Demo Day - Bucharest, TCIC - Transylvania IT Cluster Event sau How To Web - Bucharest - confirma directia pozitiva si potentialul solutiei yeParking in ceea ce priveste park sharing-ul si experientele de mobilitate in viitor.