5 accesorii pentru noul Samsung S10

Samsung S10 va avea un ecran mai mare decat predecesorul sau, senzorul de amprenta va fi integrat in sticla care protejeaza display-ul, va avea cel mai performant procesor de la Qualcomm Snapdragon/Exynos si va rula cea mai noua versiune de Android. O alta caracteristica interesanta va fi spatele transparent.Se vehiculeaza chiar ca va exista si o versiune premium, cu spatele din ceramica. Pe scurt, un telefon de top, insa care va veni si cu un pret pe masura: 700 de euro versiunea Lite, 1.150 de euro versiunea Standard si 1.500 de dolari versiunea Plus.La astfel de costuri, husele de protectie sunt mai mult decat necesare. Evident, exista si alte tipuri de accesorii pentru noul Samsung S10, iar despre acestea iti vom vorbi in continuare.Un telefon scump merita protejat. Oricat de multa grija va considera posesorul sau ca are, experienta ne-a aratat ca e suficient o clipa de neatentie pentru ca intreaga investitie sa fie distrusa. Tocmai de aceea, BrandGSM aduce in Romania cele mai frumoase si mai rezistente modele de huse Samsung Galaxy S10.Atat in magazinul online, cat si in zecile de magazine din marile centre comerciale, poti vedea si testa huse si carcase pentru telefonul tau. Vei gasi huse Samsung Galaxy S10 originale, de calitate, de la cei mai cunoscuti producatori. Cu siguranta, atunci cand ai un telefon scump vei alege pentru el o husa premium, eventual din piele naturala, pentru a sublinia eleganta noului smartphone.BrandGSM iti pune la dispozitie si folii de protectie a ecranului pentru noul Samsung S10. In felul acesta te asiguri ca smartphoneul in care ai investit mult va ramane in cea mai buna stare de functionare, cu un ecran protejat de zgarieturi si chiar de fisuri.Desi ca orice smartphone, inclusiv Samsung S10 va veni la pachet cu o pereche de casti, e important sa stii ca ai de unde alege modele compatibile cu acest telefon. Casti stereo sau casti bluetooth de calitate, atent selectionate de specialisti, pot fi cumparate din magazinele importatorului.Pentru ca un telefon scump e recomandat sa nu fie incarcat decat cu acumulatori originali, BrandGSM iti pune la dispozitie incarcatoare originale de Samsung S10. De asemenea, poti achizitiona incarcator auto sau acumulator extern ori incarcator wireless.Si pentru ca spuneam ca un telefon premium merita accesorii pe masura, posesorii de Samsung Galaxy S10 pot opta si pentru un smartwatch original. Pe site-ul BrandGSM pot fi gasite o serie de modele compatibile cu noul telefon.BrandGSM iti ofera posibilitatea sa achizitionezi produsele sale inclusiv in rate. De asemenea, ai 11 puncte in mari centre comerciale din tara unde poti vedea si poti testa toate aceste accesorii Samsung S10.