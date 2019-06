A fost lansata criptomoneda romaneasca Oracol Xor, ce permite tranzactii doar prin telefonul mobil

"Acest proiect, inceput in urma cu doi ani, impreuna cu un alt partener roman, a fost lansat la nivel de oferta initiala la 1 iunie si avem deja cereri de pe patru continente. Principalul avantaj pentru viitorii investitori, alaturi de valoarea acestei criptomonede, este acela ca vor putea tranzactiona Oracol Xor doar prin retele telefonice GSM, fara Internet', a precizat Adrian Florea, fondator al proiectului.Acesta a precizat ca potentialii investitori vor beneficia de un discount de 40% la achizitie, pana in data de 30 iunie, de 30% pana la sfarsitul lunii iulie, respectiv de o reducere de 20% pana la 1 septembrie 2019.In cadrul evenimentului de la Bucuresti, criptomoneda Oracol Xor este prezentata la standul Daicore, platforma de intermediere care permite accesul la finantare, precum si diminuarea riscurilor investitorilor interesati de proiecte Cripto.Platforma Daicore, infiintata in luna ianuarie a acestui an, a reusit sa atraga, in numai cinci luni, mai multi clienti din domeniul criptomonedelor, printre care Oracol Xor, Coreto, Kassy, Migrant Coin, Core Token sau Versatelis.Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in parteneriat cu reprezentanti ai industriei blockchain din Romania si cu participarea Observatorului si Forumului UE privind tehnologia blockchai, organizeaza in perioada 20 - 21 iunie, la Palatul Parlamentului, evenimentul Romania Blockchain Summit.Potrivit organizatorilor, conferinta dedicata tehnologiilor inovatoare din regiunea Europei de Sud-Est reuneste sectorul public, factori de decizie politica, dezvoltatori, cercetatori, antreprenori si inovatori locali si europeni.Romania Blockchain Summit isi propune urmatoarele obiective: dezbaterea si identificarea celor mai reusite studii de caz pentru implementarea tehnologiei blockchain; pregatirea unui spatiu pentru a conecta cererea cu oferta, pentru proiecte dezvoltate pe baza tehnologiei blockchain; crearea unui mediu pentru facilitarea de discutii care sa conduca la noi parteneriate ce pot genera noi proiecte de succes in industria blockchain; dezvoltarea dialogului dintre oficialii guvernamentali, autoritatile de reglementare si sectorul privat; promovarea fortei de munca si expertizei locale; schimbul de informatii si experienta intre investitori si antreprenorii la inceput de drum.Companiile si antreprenorii care vor participa la eveniment vor avea sansa de a-si prezenta ideile de business in fata unor fonduri de investitii cunoscute din regiune. Investitorii experimentati vor fi, de asemenea, in juriul care va evalua si va premia cele mai promitatoare proiecte, in cadrul unei competitiei dedicata start-up-urilor.