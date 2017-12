Anul acesta, de Craciun, am cumparat un Allview X3 Soul Lite

Trebuie, insa, sa le cumparam copiilor telefoane scumpe? Nicidecum!In primul rand, ca cei mici nu stiu inca sa aiba grija cum se cuvine de un telefon, acesta putand suferi accidente oricand.In al doilea rand, copiii sunt victimele perfecte pentru hotii de telefoane mobile, indiferent de varsta.In fine, in al treilea rand, un copil nu va sti oricum sa foloseasca la capacitate maxima un telefon mobil de tip smartphone. Si nici daca ar sti, nu ar face-o.Asadar, un telefon de gama joasa sau medie, chiar si din categoria smartphone, este suficient pentru un copil.Eu, de exemplu, i-am cumparat fiicei mele un telefon Allview X3 Soul Lite. Costa destul de putin, sub 150 de euro. Eu l-am cumparat cu mai putin de 700 de lei, la oferta, de la eMAG. Si a fost cadoul ei de la Mos Craciun in acest an. De ce recomand telefonul Allview X3 Soul Lite? In primul rand, asa cum spuneam, pretul. In al doilea rand, este un telefon potrivit, in opinia mea, pentru o fetita de 11 ani. De ce? Nu numai pentru ca are un sub-meniu numit Lumea copiilor, care este preferatul fiicei mele.Nici pentru posibilitatile aproape nesfarsite de personalizare a sistemului de operare, de la modificarea fontului intr-unul mai mare si mai prietenos pentru copii, pana la posibilitatea de modificare a temei si a aproape oricaror alte functii.In fine, fiica mea a fost cea care s-a decis asupra telefonului Allview X3 Soul Lite, atunci cand a vazut functia Chameleon - prezenta la toate telefoanele Allview, e adevarat.Ce face functia Chameleon de pe telefonul Allview X3 Soul Lite? Poate chiar din nume v-ati dat seama. La fel ca reptila al carui nume il poarta, telefonul Allview X3 Soul Lite isi poate schimba culoarea "pielii" oricand doreste, in functie de culorile din mediul inconjurator. Astfel, poti inregistra cu camera orice culoare din jur si Allview X3 Soul Lite o transpune intocmai in culorile temei de pe telefon.Daca nu gasesti in jur o culoare care sa te inspire pe moment, poti alege dintr-o fotografie anumite culori pentru a compune tema. Poti previzualiza si, daca nu iti place cum arata noua tema a telefonului tau Allview X3 Soul Lite, poti reincerca de cate ori doresti.Cum spuneam, aceasta este functia care a facut-o pe fiica mea sa spuna: "Pe asta-l vreau!". Chiar daca nici camerele foto nu sunt de lepadat, Allview X3 Soul Lite avand o camera principala de 13 MP si una secundara de 5 MP.Printre alte calitati ale telefonului Allview X3 Soul Lite: memoria RAM de 3 GB, memoria flash de 16 GB, care suporta si un card microSD de pana la 128 GB suplimentari, spatiul privat pentru apeluri, contacte, mesaje, aplicatii, imagini si alte fisiere, respectiv planificatorul de calatorii.Voi ce telefoane le cumparati copiilor vostri?