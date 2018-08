Cati bani dau romanii pe smartphone (studiu)

"Consumatorii au inceput sa se orienteze catre telefoane cu o valoare mai mare, aratand o preferinta in achizitie catre flaghship-urile producatorilor. In decizia de achizitie, consumatorii au fost ajutati de ofertele operatorilor, dar si de promotiile agresive ale retailerilor, atat offline, cat si online.Pe langa schimbarea comportamentului utilizatorilor, evolutia pietei de smartphone-uri a fost determinata si de cresterea consumului la nivel general, dar si de schimbarea strategiei producatorilor de smartphone-uri care au lansat in piata mai multe modele de telefoane din segmentele middle si high, mutand astfel si atentia consumatorilor catre aceste categorii de smartphone-uri", se arata in cercetarea Avenir Telecom.Potrivit sursei citate, pretul mediu al smartphone-urilor vandute in Romania a depasit, in primele sase luni din acest an, valoarea de 200 de euro, in crestere cu peste 13% fata de pretul mediu inregistrat anul trecut.Totodata, la nivel general, piata telefoanelor inteligente din Romania a inregistrat un salt de circa 40% in intervalul de referinta.Cercetarea de specialitate releva ca, in perioada ianuarie - iunie 2018, romanii s-au orientat, in achizitia de smartphone-uri, catre telefoane din gamele medie si de top disponibile in piata. Mai mult, acestia si-au dorit telefoane cu o durata de viata a bateriei din ce in ce mai mare.In acelasi timp, dezvoltarea pietei de profil a fost sustinuta si de catre operatorii telecom, care au dat posibilitatea utilizatorilor sa achizitioneze smartphone-uri impreuna cu internet 4G nelimitat, la preturi incepand chiar si cu 5 euro/luna.Avenir Telecom este unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania si subsidiara locala a grupului francez Avenir Telecom SA (AVT: PAR), distribuitor de echipamente si servicii de telecomunicatii din Europa si producatorul si distribuitorul accesoriilor si telefoanelor Energizer.