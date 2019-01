Cum activezi Dual Messenger pe Samsung Galaxy S9 si S9+

Cum functioneaza Dual Messenger?

Dual Messenger pe S9 si S9+

Cum activezi Dual Messenger?

Daca vrei sa trasezi o paralela clara intre "JOB" si "ACASA", poti utiliza fara probleme Dual Messenger, un tool aparut odata cu actualizarea lui Android Oreo pe Samsung Galaxy S8.Aceasta aplicatie este extrem de convenabila, pentru ca permite un switch rapid intre conturi, pentru mai multa liniste, pentru mai multa libertate de exprimare.Dual Messenger este prezent si pe noile flagship-uri ale celor de la Samsung, Galaxy S9 si Galaxy S9+. Mai multe despre utilitatea acestui tool in viata ta, chiar acumAsa cum spuneam si mai sus, Dual Messenger iti permite sa utilizezi doua conturi diferite in acelasi timp, pe acelasi telefon. Tare, nu? Dar cum functioneaza mai exact acest tool? Ei bine, Dual Messenger trateaza cele doua conturi ale aceleiasi aplicatii de chat ca doua entitati total diferite, ce ruleaza separat in acelasi sistem de operare.Daca pana acum, trebuia mereu sa te loghezi / deloghezi pentru a utiliza mai multe conturi de chat pe acelasi terminal (lucru ce iti consuma inutil nu doar timpul, ci si energia), cu Dual Messenger si un Samsung Galaxy S9 Plus, rezolvi acum cu un simplu switch aceasta problema.Daca vrei sa iti cumperi un Samsung Galaxy S9 sau un Samsung Galaxy S9 Plus la cel mai bun pret , afla ca Dual Messenger vine la pachet cu aceste doua noi flagship-uri, oferindu-ti libertatea de a limita contactele ce sunt partajate cu versiunea duplicata a aplicatiei de chat.Tine cont de faptul ca acest tool extrem de util functioneaza de minune cu aplicatii pe care le utilizezi in fiecare zi, atat acasa, cat si la birou: Viber, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, WhatsApp, Telegram, Snapchat.Cu Galaxy S9 Plus si Dual Messenger, "ACASA" si "JOB" inseamna de acum inainte doua chat-uri total separate!Daca vrei sa activezi Dual Messenger pe noul tau Samsung Galaxy S9 Plus, intra chiar acum insi activeaza. In functie de aplicatia de chat pe care vrei sa o clonezi, apasa pur si simplu pe iconita acesteia.Odata clonata, vei gasi noua iconita in folderul de aplicatii, avand ca semn distinctiv un simbol in forma de lant, in coltul din dreapta-jos. Nu iti ramane decat sa te bucuri apoi de linistea dorita, fie ca esti la birou, fie ca esti acasa.Dual Messenger este un tool pe care foarte multi utilizatori il asteptau de foarte multa vreme. Iata ca asteptarea a luat sfarsit, odata cu update-ul facut pentru Android Oreo pe Galaxy S8.Galaxy S9 si S9+ vin si ele cu acest tool incredibil de util, deci tot ce trebuie sa faci este sa urmezi pasii de activare de mai sus si sa clonezi absolut orice aplicatie de chat vrei.Uita de logare / delogare, pentru ca odata activat, Dual Messneger iti ofera libertatea de a face switch intre conturi, mai simplu si mai rapid ca niciodata.