Experti: Anul 2018 a fost un dezastru pentru piata de smartphone

Anul trecut, la nivel mondial au fost vandute 1,4 miliarde smartphone-uri, in scadere cu 4,1% comparativ cu 2017, iar IDC mizeaza pe o noua scadere si in acest an. Producatorii de telefoane inteligente au livrat 375,4 milioane unitati in ultimul trimestru al anului trecut, cu 4,9% mai putin decat in ultimul trimestru al anului 2017, ceea ce reprezinta al cincilea trimestru consecutiv de scadere, transmite AFP."Piata mondiala de smartphone cunoaste acum un dezastru. Exceptand cateva piete cu ritmuri mari de crestere, precum Indonezia, Coreea de Sud si Vietnam, nu am vazut foarte multe activitati pozitive in 2018", a concluzionat analistul IDC, Ryan Reith. Potrivit acestuia, piata este afectata de faptul ca utilizatorii asteapta mai mult pentru a-si inlocui telefoanele, fiind frustrati de faptul ca acestea sunt prea scumpe, la care se adauga incertitudinile politice si economice.In randul producatorilor de smartphone, grupul sud-coreean Samsung a ramas lider mondial cu o cota de 20,8%, in pofida faptului ca vanzarile sale au scazut cu 8% in 2018 comparativ cu 2017. Rivalul american Apple a reusit sa isi redobandeasca pozitia secunda cu o cota de piata de 14,9%, urmat indeaproape de grupului chinez Huawei (14,7%).Raportul IDC vine la o zi dupa ce Apple a anuntat o scadere neobisnuita a vanzarilor de telefoane iPhone in ultimele trei luni ale anului trecut. Joi a venit randul Samsung sa anunte rezultate trimestriale in scadere.