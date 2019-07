Fa-ti bagajul #smart pentru o calatorie reusita!

Daca mergi intr-un loc cu peisaje care-ti taie respiratia, atunci sigur vrei sa le imortalizezi si sa le trimiti mai departe prietenilor si familiei. Cele mai interesante telefoane sunt cele cu sistem triplu de camere, care-ti ofera posibilitatea de a surprinde in cadru o deschidere mai ampla.Daca mergi cu cortul, atunci autonomia sporita trebuie sa fie punctul forte al telefonului tau. Si asta pentru ca vei folosi cu siguranta aplicatii de harti care sa te ghideze pe traseul tau, iar acestea sunt mari consumatoare de energie. De asemenea, ar trebui sa te ghidezi si dupa gradul de rezistenta, pentru ca orice aventura vine cu o doza de necunoscut. Astfel, un telefon rezistent la apa si praf este alegerea excelenta.Ca sa poti uiti de griji, ai nevoie de un plus de energie. La fel si telefonul tau. Astfel, poti lasa aplicatia de harti pornita oricat ai nevoie, poti asculta muzica preferata si poti face cat de multe fotografii vrei. Pentru ca bateria externa te asteapta, cuminte, in geanta sau in buzunar.Daca te pasioneaza sportul si in calatoria ta vei face antrenamente in locuri cu totul speciale, ai nevoie de un smartwatch performant sau o bratara fitness inteligenta. Mergi pe varianta rezistenta la apa, daca te pasioneaza inotul sau sporturile extreme, in orice conditii meteo. Mergi pe varianta eleganta daca te avanti intr-o calatorie cu intalniri de afaceri. Ai o multime de variante - trebuie doar sa o alegi pe cea potrivita pentru tine.Mergi cu masina? Atunci ai nevoie de o casca Bluetooth pe care sa te poti baza la volan. Simti ca muzica face parte din tine si ai mereu in minte melodia perfecta pentru orice ocazie? Atunci alege castile on-ear cu sunet bogat, pentru o escapada muzicala perfecta. Calatorie cu si pentru sport? Nu uita de castile Bluetooth create special pentru sport, care ofera un sunet excelent si confort sporit, orice tip de antrenament ai face.O calatorie perfecta are acea doza de necunoscut, de aventura. Fii gata pentru orice ocazie cu cateva accesorii simple. Alege un toc waterproof pentru telefon, daca urmeaza sa stai pe plaja. Acesta il protejeaza si de particulele de praf, care pot afecta incarcarea si pot zgaria ecranul sau carcasa. Un suport de telefon pentru bicicleta este ideal daca vrei strabati potecile de munte pe bicicleta. Nu uita de un card de memorie, pentru cat mai multe fotografii si filmulete care sa te faca vedeta pe retelele de socializare.Acum ca ti-ai creat lista de produse #smart de care ai nevoie, calatoria ta va fi de doua ori mai reusita. Fii gata pentru orice calatorie cu bagajul #tech gata pregatit.