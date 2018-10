Huawei a lansat cel mai puternic smartphone din lume

Noua serie HUAWEI Mate 20 reprezinta o etapa importanta in istoria seriei HUAWEI Mate, un varf de inovatie. Dotate cu cea mai puternica si complexa tehnologie de pe piata, cele mai recente flagship-uri Huawei seteaza standardele industriei in ceea ce priveste performanta.Seria HUAWEI Mate 20 este alimentata de cel mai performant procesor de pana acum - Kirin 980.Creat pe o arhitectura de 7 nanometri, acesta include puternicul Cortex-A76 si GPU-ul Mali-G76, ce ofera performante imbunatatite si o experienta de utilizare a smartphone-urilor fara precedent. Totodata, noul incarcator HUAWEI SuperCharge de 40 W, functia de incarcare rapida wireless de 15 W si bateriile mari functioneaza in tandem pentru a oferi utilizatorilor cea mai buna durata de viata a bateriei.Sistemul Matrix Camera include obiectivul Leica Ultra Wide Angle si permite utilizatorilor nu numai sa capteze imagini cu o perspectiva marita, ci si fotografii macro spectaculoase.Noul sistem Matrix Camera adopta un design avangardist, dispus in patru puncte, care emana personalitate, oferind dispozitivului o identitate vizuala unica, usor de recunoscut, chiar si de la distanta.Seria HUAWEI Mate 20 pune la dispozitia utilizatorilor interfata EMUI 9, bazata pe sistemul de operare Android P, cu ajutorul careia utilizatorii se vor putea bucura de toate functiile telefonului, disponibile la numai cateva swipe-uri distanta.Seria cuprinde patru modele: HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X si PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS. Acestea sunt disponibile in diverse versiuni cu ecrane de 6.39, 6.53 sau 7.2 inchi."Smartphone-urile reprezinta o cale de acces extrem de importanta catre lumea digitala. Seria HUAWEI Mate 20 este conceputa pentru a fi cel mai bun partener ("mate") al utilizatorilor, oferindu-le posibilitatea sa aiba la varful degetelor cea mai noua tehnologie, care sa le usureze activitatile cotidiene prin intermediul inteligentei artificiale, duratei de viata de neegalat a bateriei si a unei camere foto extrem de performante", a declarat Richard Yu, CEO al Huawei Consumer BG.Procesorul incorporat in smartphone-uri joaca un rol determinant in performanta si eficienta acestora. Avand la baza cea mai noua tehnologie construita pe structura de 7 nanometri, procesorul inglobeaza 6,9 miliarde de tranzistori pe o suprafata extrem de redusa. Comparativ cu Kirin 970, cel mai recent chipset al companiei aduce performante incredibile: CPU - 75% mai puternic, GPU - 46% mai eficient, NPU - 226% mai performant.Kirin 980 este primul chipset comercial din lume construit avand la baza nuclee Cortex-A76. Huawei a conceput o arhitectura inovatoare dispusa pe trei niveluri: doua nuclee ultra-mari, doua nuclee mari si patru nuclee mici.Acest lucru ofera procesorului flexibilitatea de a distribui cantitatea optima de resurse in functie de complexitatea sarcinilor.Totodata, aceasta structura imbunatateste performanta procesorului si sporeste durata de viata a bateriei. Kirin 980 este primul procesor dotat cu tehnologie Dual-NPU care ii confera o capacitate sporita de procesare a inteligentei artificiale, pentru a sustine din punct de vedere al performantelor toate aplicatiile dezvoltate in jurul acestei tehnologii inovatoare.HUAWEI Mate 20 Pro este primul smartphone din lume care poate sustine viteze de 4.5G LTE Cat. 21 standard, care atinge viteze de descarcare de pana la 1,4 Gbps. In plus, telefonul faciliteaza cele mai rapide conexiuni wireless din lume, care permit viteze de descarcare incredibile.De exemplu, un film cu dimensiunea de 2GB poate fi descarcat in doar 10 secunde. De asemenea, GPS-ul dotat cu tehnologie Satellite Selection imbunatateste precizia pozitionarii intr-o gama larga de scenarii.HUAWEI Mate 20 Pro incorporeaza o baterie de 4200 mAh, tehnologia HUAWEI Wireless Quick Charge la puterea de 15W, cea mai rapida solutie de incarcare wireless din industrie, dar si incarcarea inversa wireless, care permite dispozitivului sa functioneze exact ca o baterie externa pentru alte dispozitive compatibile.Avand la baza tehnologia sistemului de camere al HUAWEI P20, sistemul foto al seriei HUAWEI Mate 20 are un obiectiv Leica Ultra Wide Angle, capabil sa confere o perspectiva mai larga si sa dea un efect tridimensional imaginilor.Noul sistem de camere beneficiaza si de functia macro, ce reda imagini clare ale obiectelor plasate la o distanta de aproximativ 2,5 cm fata de obiectiv. Lentila ultra-wide si functia macro completeaza setul de caracteristici ale camerei triple Leica, ridicand-o la nivelul unui dispozitiv foto dedicat.HUAWEI Mate 20 Pro este echipat cu o camera principala de 40 MP, o camera cu lentila Ultra Wide Angle de 20 de MP si una de 8 MP. Impreuna, lentile se ajusteaza pe o gama larga de lungimi focale, echivalente cu performanta unui obiectiv cu zoom 16-270mm, capabile sa redea imagini care concureaza cu cele realizate de camerele foto dedicate.Totodata, seria HUAWEI Mate 20 incorporeaza inovatoarea functie video AI Portrait Color. Cu ajutorul inteligentei artificiale, camerele pot izola personajele care apar intr-un clip si pot estompa culorile din jurul lor, pentru o evidentiere dramatica. In plus, AI Spotlight Reel identifica clipurile cu o tema comuna si genereaza automat un montaj de 10 secunde.HUAWEI Mate 20 Pro este dotat cu 3D Face Unlock, functia fiind capabila sa recunoasca un utilizator in mai putin de 0,6 secunde si are o rata de eroare de sub 1 / 1.000.000. Folosind sistemul 3D Camera Depth Sensing, situat in partea din fata a telefonului, acesta poate identifica exact caracteristicile faciale ale unei persoane, fiind capabil sa recunoasca inclusiv detalii minore.Pe langa autentificarea utilizatorului, suita de senzori faciliteaza o serie de noi efecte ce pot fi aplicate oricarei fotografii de tip portret.Seria HUAWEI Mate 20 functioneaza cu ajutorul EMUI 9.0, o interfata inteligenta bazata pe sistemul de operare Android P. Datorita inteligentei artificiale, care inglobeaza algoritmi de auto-invatare, a unui sistem integrat de alocare a resurselor si a unui sistem Android optimizat, EMUI 9.0 isi pastreaza performantele ridicate, chiar si pe parcursul folosirii indelungate a telefonului.EMUI 9.0 incorporeaza un design minimalist si un meniu intuitiv. Noua solutie de navigare prin intermediul gesturilor permite utilizatorilor sa interactioneze cu usurinta cu dispozitivele lor. De asemenea, cu ajutorul inteligentei artificiale, dispozitivele seriei HUAWEI Mate 20 pot sa identifice anumite obiecte si, de exemplu, pot estima si afisa numarul de calorii ale anumitor preparate sau produse.Utilizand 3D Live Object Modeling, utilizatorii pot crea un avatar digital, care se poate misca si care poate interactiona cu acestia.Pentru a sustine viziunea HUAWEI privind un ecosistem in care toate elementele sunt interconectate cu usurinta, HUAWEI Share 3.0 aduce o imbunatatire semnificativa.Aceasta noua functionalitate permite consumatorilor sa transfere rapid fisiere in smartphone si PC. Solutia inovatoare dezvoltata integral de Huawei schimba modul in care oamenii transfera imagini si clipuri video, fiind nevoie numai de o atingere pentru a stabili o conexiune intre telefon si PC.Toate dispozitivele incorporeaza un ecran FullView cu un raport ecran/corp foarte bun. Concepute pentru a facilita o utilizare cat mai confortabila pentru consumatori, telefoanele seriei Mate pot fi utilizate cu o singura mana, indiferent de dimensiunea acestora.HUAWEI Mate 20 Pro a fost inspirat de eleganta elementelor naturale. Tocmai de aceea, telefonul este curbat de-a lungul tuturor celor 8 laturi, oferind o experienta premium oricui il atinge. Pentru modelul PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS, Huawei si Porsche Design au imbinat elemente ale pistei de curse cu materiale premium, pentru a crea un dispozitiv care este atat ergonomic, dar si o declaratie de rafinament.Sistemul de camere Matrix Camera, in patru puncte dispuse simetric in interiorul unei rame metalice aflate pe spatele telefonului, ii confera lui HUAWEI Mate 20 Pro un aspect unic si avangardist.HUAWEI Mate 20 Pro este disponibil si in varianta de culoare verde smarald, la fel de pretioasa precum si piatra care ii da numele. Textura Hyper Optical de pe spatele de sticla al telefonului utilizeaza un sablon complex care produce un efect irizat, care nu este numai extrem de durabil, ci si rezistent la amprente, facand dispozitivul si extrem de usor de utilizat. Telefonul isi pastreaza aspectul timp indelungat, indiferent de gradul de utilizare al acestuia.Telefoanele seriei HUAWEI Mate 20 au fost lansate la nivel global in Londra. In Romania, Huawei Mate 20 Pro este deja disponibil pentru precomanda la partenerii autorizati.Huawei Consumer BG, lider global in tehnologie si inovatie si al doilea cel mai mare producator de smartphone-uri din lume, ofera o gama larga de produse, de la smartphone-uri, PC-uri, tablete, gadgeturi portabile, produse de retelistica si dispozitive destinate intregii familii, pana la servicii de stocare tip cloud. Huawei Consumer BG se dedica in totalitate livrarii catre consumatori a celor mai avansate tehnologii.La Huawei, inovatia se concentreaza in jurul nevoilor clientilor. Avand 180.000 de angajati si gestionand operatiuni in peste 170 de tari, compania globala investeste constant in cercetare si dezvoltare, concentrandu-se pe inovatiile care fac viitorul tehnologiei accesibil pentru consumatorii de pretutindeni.