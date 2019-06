Huawei asteapta doar o scadere usoara a vanzarilor, insa analistii spun ca poate chiar sa dispara din Europa

Gigantul chinez a raportat anul trecut venituri de 721,2 miliarde de yuani (104,16 miliarde de dolari), in crestere cu 19,5% fata de 2017.Seful Huawei se asteapta la o redresare a afacerilor in 2021.Huawei nu va reduce cheltuielile de cercetare - dezvoltare (R&D) in pofida deteriorarii situatiei financiare a companiei, a dat asigurari Ren.Conform datelor IDC, Huawei are o cota de piata de aproape 30% pe plan global si a livrat anul trecut 208 de milioane de smartphone-uri, din care jumatate pe pietele din afara Chinei. Cea mai importanta piata a companiei pentru modelele premium este Europa.Analistii au avertizat caanul acesta si exista chiar posibilitatea ca telefoanele sale mobile inteligente sa dispara de pe pietele internationale.Huawei este al doilea producator de smartphone-uri in functie de volum.Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat recent ca va incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza de telecomunicatii Huawei, care face parte dintre cele considerate "riscante" de catre Washington.Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, presedintele american Donald Trump a interzis grupurilor americane sa desfasoare comert in telecomunicatii cu companii straine considerate periculoase pentru securitatea nationala, o masura ce vizeaza in special Huawei, gigantul chinez de telecomunicatii, considerat "oaie neagra" de catre Washington,daca sanctiunile raman in vigoare, conform analistilor de la Fubon Research si Strategy Analytics. De asemenea, companiile din sectorul tehnologic, cum ar fi Google si ARM, au anuntat ca vor opri livrarile si actualizarile catre Huawei.", a apreciat Linda Sui, director in cadrul Strategy Analytics.Ea estimeaza ca livrarile Huawei ar putea scadea anul viitor cu inca 23%, dar crede ca firma va supravietui datorita cotei sale de piata din China.Fubon Research, care anterior previzionase ca Huawei va livra anul acesta 258 de milioane de smartphone-uri, se asteapta acum la doar 200 de milioane de unitati, in cel mai rau caz.Huawei ar putea fi nevoito perioada", a apreciat Stewart Randall, de la compania de consultanta Intralink.Potentialii cumparatori ai dispozitivelor Huawei se vor indrepta probabil pe telefoanele mobile inteligente produse de Samsung Electronics si Apple Inc, considera analistii.