Huse si carcase de top pentru oamenii de afaceri

Imaginea conteaza extraordinar de mult in aceasta lume a afacerilor. Vorbim despre un univers dur, in care cea mai mica greseala este sanctionata. Traim deja intr-o era in care aproape oricine isi poate deschide o afacere, insa nu oricine reuseste sa reziste in aceasta jungla.In linii mari, brandingul dvs. personal este unul dintre cei mai importanti factori cheie in succesul sau esecul afacerii dvs. Cand va dezvoltati afacerea, in special in primele etape, este vorba doar de perceptie.Perspectivele (potentialii clienti) care inca nu va pot testa produsele sau serviciile nu au nimic decat perceptia sau, mai exact, valoarea perceputa. Si in faza de pre-cumparare, ei isi vor pune de obicei (fie constient, fie subconstient) urmatoarele intrebari:1. Pot avea incredere?2. Ceea ce oferiti va face diferenta?3. Ceea ce veti livra va corespunde promisiunii?2 si 3 sunt mai mult intrebari despre valoarea reala a produsului sau serviciului dvs. si vor determina succesul. Insa intrebarea 1 este portalul principal prin care trebuie sa treceti.Asadar trebuie sa creati un anumit grad de incredere, pentru a converti un potential in client. Si brandul dvs. este cel care, in mod fundamental, va determina gradul de valoare perceputa in produsul sau serviciul dvs. Iar brand-ul sunteti chiar dvs.!Asa cum spuneam, fiecare detaliu conteza, chiar si husa sau carcasa telefonului pe care il afisati. Tehnologia ne inconjoara peste tot si, de aceea, nu putem sa ne desfasuram activitatea fara un telefon alaturi.Daca sunteti un om de afaceri prosper sau la inceput de drum, nu conteaza. Trebuie sa investiti inclusiv in modul in care arata accesoriile pe care le aveti asupra dvs.Probabil vi s-a intamplat sa vedeti oameni imbracati mai mult decat umil, cu lucruri jerpelite, pe care mai apoi sa ii vedeti urcand in ultimul tip de masina si sa aflati ca acea persoana are un cont cu foarte multe zerouri in banca. Surpriza este mare si totusi, parca o astfel de persoana nu va poate convinge sa ii folositi serviciile sau produsele.Insa, daca vedeti pe cineva imbracat bine (nu neaparat scump) si cu accesorii curate si in stare perfecta, parca increderea in acea persoana este mai mare. Parca va transmite ca totul va fi sigur si ca se va ocupa de dvs. asa cum se ocupa de propria persoana.Revenind putin la huse, trebuie sa stiti ca puteti gasi astfel de accesorii gsm la magazinul Brand GSM. Acest magazin are peste 17 ani de experienta. Este prezent atat in mediul online, insa il gasiti si in 10 locatii, in cele mai mari mall-uri din tara.La acest magazin veti descoperi peste 3000 de modele de huse si carcase. De exemplu, foarte multi oameni de afaceri si-au achiztionat noul device de la Samsung, Galaxy Note 10 Plus. Aceasta este una din bijuteriile momentului in materie de smartphone-uri si, desi costa destul de mult, are unele capacitati tehnice care fac toti banii.In plus este telefonul perfect pentru oamenii de afaceri, datorita trasaturilor avansate. Pentru un astfel de telefon, la magazinul Brand GSM veti gasi huse Samsung Galaxy note 10 Plus Preturile sunt mai mult decat accesibile si fiecare husa sau carcasa prezinta anumite trasaturi ce va vor fi de ajutor. In plus, designul acestei huse Note 10 Plus este unul care va intoarce privirile, si va va oferi un plus imaginii de om de afaceri care se respecta si ii respecta pe cei din jur.Iata un model recomandat pentru toti cei care detin o afacere. Este vorba despre Husa Book Clear View pentru Samsung Galaxy Note 10 Plus are marginea clapetei semi-transparenta ce ofera acces rapid si usor la apelurile, mesajele si notificarile primite, la durata de viata a bateriei, cat si informatiile legate de ora, fara a fi necesara deschiderea si inchiderea acesteia.Totodata, fara a ridica capacul husei puteti gestiona notificarile sau unele aplicatii ale telefonului datorita functiei full touch. Prinderea telefonului de husa se realizeaza foarte usor intr-o carcasa subtire, astfel smartphone-ul este protejat full body pastrand designul modern si slim al acestuia.Husa are si functie stand pentru vizualizare de continut foto-video in pozitie cat mai confortabila, nu trebuie decat sa pliati capacul inapoi pentru vizualizare in pozitie landscape.Aceasta husa este disponibila in mai multe variante de culoare: alb, negru si argintiu. Aceste huse sunt perfecte pentru cei care vor sa impresionezii potentialii clientii si parteneri de afaceri. Husele au look sobru si elegant, numai bun pentru un businessman.