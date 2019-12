Huse UAG - tot ce va trebuie pentru siguranta telefonului- disponibile acum la Brand GSM

Imaginati-va cand sunteti in vacanta, fie la mare sau la munte. Cu siguranta nu puteti merge fara un dispozitiv precum telefonul mobil, pe care il aveti asupra dvs. pentru a comunica, dar care functioneaza si ca un player multimedia, o consola de jocuri, o camera compacta, un bancomat si multe altele.Protejarea si apararea acestuia in timpul activitatilor in aer liber si nu mai este un sfat, ci aproape o obligatie. Insa cu ce accesorii ne putem pastra telefonul intact?Daca detineti un iPhone, va recomandam Huse UAG . Aceste huse nu sunt clasicele accesori pe care le cunoasteti. Aspectul lor este mai deosebit, insa si rezistenta pe care o ofera este mult mai mare.Astfel de huse telefoane puteti achizitiona de la magazinele de specialitate precum BrandGSM, lider incontestabil pe piata accesoriilor de telefonie mobila din Romania.Urban Armor Gear, altfel cunoscuta sub numele de UAG , ofera huse extrem de rezistente. Husa pentru iPhone din plastic dur nu face exceptie. Aspectul sau nu este unul fin, ba dimpotriva, unul masiv, in ciuda faptului ca este o husa echilibrata si destul de usoara.La prima vedere, ai impresia ca se va transforma intr-un fel de robot, precum jucaria populara din seria Transformers, dar, in ciuda stilului sau, este doar o husa care protejeaza telefonul.In general, husele grele si ultra-protectoare tind sa fie voluminoase. In timp ce carcasa pentru iPhone UAG adauga un pic de dimensiune device-ului dvs., nu adauga foarte multa greutate, asa cum am specificat.Husa din plastic este creata dintr-un policarbonat special, pentru a adauga protectie si aderenta la telefonului, fara greutate excesiva.Decupajele de precizie si capacele butoanelor asigura faptul ca telefonul dvs. este complet functional. Chiar si incarcarea wireless functioneaza in continuare.Husa UAG pentru iPhone indeplineste standardele militare de testare in cazul caderilor (MIL STD 810G 516.6), ceea ce inseamna ca a indurat 26 de aruncari de la patru metri inaltime, fara a suferi daune.Husele UAG sunt disponibile intr-o varietate de culori. Pe site-ul BrandGSM sunt disponibile multe modele, iar preturile sunt mai multe decat accesibile.In concluzie, o astfel de husa are un aspect deosebit si exista doar doua reactii: ne place sau o detestam pur si simplu. UAG este un brand de incredere pentru protejarea dispozitivelor dvs. pretioase.Aceasta husa pentru iPhone ofera protectie militara, fiind rezistenta la testele militare, totul incorporat intr-un accesoriu usor. Daca va place stilul sau cu aspect mecanic, atunci aceasta husa este perfecta.La BrandGSM sunt disponibile, cum spuneam, mai multe tipuri de huse si carcase UAG. Acestea pot sa acopere spatele si marginile telefonului sau pot fi de tipul book cover, pentru o protectie de 360 de grade. Indiferent de ceea ce alegeti, telefonul dvs. va fi in deplina siguranta.Ca si recomandare, tinand cont de aspectul militar, mecanic, aceasta husa este recomandata in special domnilor sau persoanelor care au activitati ce presupun munca pe teren accidentat sau in conditii mai dure. Pentru mai multe detalii, va asteptam pe site-ul BrandGSM.ro.