iOS vs. Android - care este mai bun?

1. iOS este mult mai rapid

2. Dezvoltatii de aplicatii mobile prefera in proportie de 80% sistemele iOS

3. Cercetarea si dezvoltarea continua a Apple creeaza cele mai bune experiente de utilizare

Dincolo de gama uriasa de modele, ambele companii vin si cu o multitudine de accesorii, de la casti fara fir, la huse de telefon tot mai minimaliste si mai atragatoare , la o gama larga de aplicatii, numai bune pentru a ne face viata mai frumoasa si mai colorata.Dar, in acelasi timp, apare intrebarea: "Ce telefon sa alegem?". In cele ce urmeaza iti vom prezenta trei motive pentru care sistemul de operare iOS este mai bun si mai stabil decat Android.Bineinteles, fiecare dintre marcile de telefoane aduc in prim-plan upgrade-uri si caracteristici tehnice noi, mult mai bune decat ale competitorilor, iar asta se reflecta, in primul rand, in pret.De aceea, am facut un mic research la finalul caruia am concluzionat drept castigator sistemul de operare al companiei californiene, din urmatoarele puncte de vedere:Fara doar si poate, noul procesor al Apple, A12 Bionic, lansat de curand pe modelele (XS, XS Max si XR) ii ofera sistemul de operare iOS o viteza mult mai mare fata de ultima versiune a Android.Vizibile sunt, in primul rand, editarile clipurilor 4K la iPhone XS si XS Max si rapiditatea deschiderii fisierelor de mari dimensiuni, intr-un timp relativ scurt care, comparabil cu Samsung Galaxy S9 are loc la o viteza dubla. Astfel, in batalia dintre cele doua branduri, iOS are scorul 1 la 0.De regula, Apple este intotdeauna inainte sud coreenilor la lansari de produs si de noi accesorii, precum huse iPhone si casti fara fir, iar in cazul de fata, Instagram este cel mai bun exemplu. Asta pentru ca, dupa ce aplicatia a fost lansata pentru Apple in 2010, posesorii telefoanelor Android si Windows au fost nevoiti sa mai astepti cel putin 2 ani inainte de a se bucura de aceasta retea de socializare.La fel s-a intamplat si in cazul Snapchat, dar si a multor alte aplicatii, de succes worldwide, create pentru Android dupa ce au fost initial lansate si testate pe sistemul de operare al companiei californiene. In cazul acesta, Apple a mai castigat un punct, iar Samsung are 0.Desi este o companie uriasa, Apple gaseste intotdeauna cele mai bune metode ca departamentele hardware si software sa conlucreze in sprijinul utilizatorilor. In fiecare an, cu fiecare lansare, persoanele din toata lumea se bucura de o experienta de utilizare cu totul noua si mult imbunatatita.Incepand cu modelul iPhone 8 Plus, lansat in acelasi timp cu iPhone X, modul Portrait le permite posesorilor de Apple sa adauge luminozitate fotografiilor cu un simplu tap. Iar de la iPhone X, Apple a creat un sistem Face ID atat de bine pus la punct, incat poate recunoaste utilizatorul chiar daca si-a schimbat culoarea parului sau si-a lasat barba. Si in acest caz, Apple castiga.Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care sa optezi pentru un telefon Apple din noua generatie. Desi pretul este putin mai mare decat in cazul Samsung, Apple ofera stabilitate, un sistem de recunoastere faciala bazat pe inteligenta artificiala, deci mai multa siguranta.Iar daca luam in calcul si faptul ca la capitolul accesorii, precum folii, dock-uri, casti si huse telefon stau foarte bine, iPhone iti ofera posibilitatea de a-ti personaliza infatisarea telefonului intr-un mod modern, fara a renunta la siguranta.