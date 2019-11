Ne face noul iPhone viata mai usoara? Specificatii si functii noi

Si aici intervine a doua intrebare pe care toata lumea o adreseaza: merita sau nu pretul? Avand in vedere ca e cu vreo 300 de euro mai ieftin decat predecesorul sau, probabil ca da. Unde mai pui ca aproape toti comerciantii din domeniu ofera telefoane in rate Asadar, cum isi propune cel mai recent iPhone sa ne faca vietile mai usoare si frumoase?Cei de la Apple n-au lucrat foarte mult la capitolul unde Apple exceleaza prin definitie. Nu spunem ca arata rau, dar nici nu se observa o imbunatatire vizibila fata de anul trecut.Avem in continuare o rama in jurul ecranului, un notch destul de vizibil si o marime care ii va multumi pe iubitorii de ecrane late si le va crea putine probleme fetelor cu maini mai mici. Nu pare foarte alunecos, are o greutate buna, iar carcasa din aluminiu il salveaza de la inec daca petrece mai putin de 30 de minute in apa de pana la 2 metri adancime.Daca-l privim cu ochelari de cal, ecranul noului iPhone nu e rau. Avem o rezolutie de 1792 x 828. Dar privind la ce ofera concurenta pentru aceiasi bani, parca ducem lipsa unui OLED. OnePlus sau Google vin cu rezolutii mai bune la preturi mai mici. Insa adevarul e ca nu vei simti diferenta.Ce spuneam la inceput, ca este smartphone-ul pentru toti, ramane valabil. Nu vei avea probleme sa urmaresti seriale, sa te bucuri de grafica jocurilor preferate sau sa-ti editezi fotografiile. Luminozitatea e buna, iar negrul se vede bine.Am putea spune ca pe asta dai banii. Avem o camera principala de 12 megapixeli, cu apertura f 1.8, autofocus genial in lumina slaba, Smart HDR si un sistem complicat care-ti echilibreaza fotografiile in situatii de contrast ridicat. Iar cireasa de pe tort este camera ultra-wide care te ajuta sa surprinzi mai mult si mai in profunzime.E greu de spus daca avem aici cea mai buna camera de smartphone. Dar optica e sustinuta de interfata, ceea ce nu gasesti peste tot. Aceste camere geniale sunt foarte usor de folosit, fara sa fii expert in fotografie.Asa cum te astepti de la un iPhone, treburile merg brici. Procesorul A13 Bionic isi face treaba cu prisosinta, chiar daca e ajutat doar de 4 GB de RAM. La spatiu de stocare, stam mai bine ca in alte vremuri, chiar daca n-avem 128 GB ca punct de plecare. Dar poti alege intre 64, 256 si 512. Bateria nu face minuni, dar tine o zi cu gradul obisnuit de folosire.iPhone 11 este un telefon foarte bun pentru cei mai multi oameni. Pentru ca nu vei avea niciodata motive sa te plangi folosindu-l. Iar pretul este mai mult decat decent pentru ce primesti. Mai ales daca folosesti un CardAvantaj pentru a-l cumpara si imparti costurile in rate.