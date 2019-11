Pentru nostalgici: Motorola reinventeaza modelul pliabil razr

Motorola a dorit sa inteleaga modul in care ecranele flexibile pot imbunatati felul in care utilizatorii folosesc smartphone-urile, astfel ca a dezvoltat si testat peste 20 de prototipuri diferite pe parcursul intregului proces de cercetare a comportamentului consumatorilor.Design-ul de tip clamshell, cunoscut si indragit de toata lumea, s-a dovedit a fi solutia perfecta, pentru ca rezolva problema portabilitatii fara a compromite experienta de utilizare a unui ecran mare.Motorola razr aduce un plus de rafinament si ingeniozitate smartphone-urilor, intr-un mod cu totul deosebit. Carcasa exterioara asigura protectie, dar si control, fiind construita din otel inoxidabil premium si 3D Gorilla Glass. La fel ca si modelul original, noul motorola razr este distins, cu un design impecabil, care evita contrastul puternic al culorilor si materialelor.In dezvoltarea noului razr, atunci cand limitarile tehnologiei actuale au reprezentat un obstacol, Motorola a reusit sa isi creeze propria cale. Astfel, a fost conceput in premiera un mecanism de balama patentat, fara spatii, datorita caruia ambele parti ale display-ului flexibil personalizat din polimer raman la acelasi nivel cand telefonul este inchis. In plus, antenele au fost reproiectate pentru a incapea intr-un spatiu de doua ori mai mic decat cel disponibil la smartphone-urile de azi, iar dispozitivul a fost acoperit astfel incat sa ofere rezistenta la apa si protectie impotriva stropilor1.In timp ce smartphone-urile devin din ce in ce mai mari, razr propune un concept compact, cu un design elegant, portabil, fiind usor de tinut in buzunar sau intr-o geanta de dimensiune mai mica. Mai mult decat atat, razr vine echipat cu un display Flex View de 6,2 inci, cu raport de aspect 21:9, care ofera o experienta captivanta utilizatorului.Display-ul Quick View interactiv extern de 2,7 inci este destinat unei interactiuni rapide, direct din mers, cu informatiile importante care va tin conectati la cotidian. Display-ul permite apelarea unor contacte, raspuns la mesaje, plati rapide, control pentru muzica, utilizarea Google Assistant si accesarea setarilor personalizate, dar si posibilitatea de a face selfie-uri, toate acestea fara a fi necesara deschiderea clapetei telefonului.Descoperiti o experienta complet noua, unica, pe care nu o poti avea pe nici un alt smartphone. Un brand cu o incarcatura simbolica deosebita aduce impreuna tehnologia revolutionara si design-ul remarcabil. Motorola razr este smartphone-ul care readuce satisfactia de a putea inchide un apel printr-o simpla inchidere a clapetei telefonului.Afla mai multe despre celelalte caracteristici ale razr pe www.motorola.com/ro.Noul motorola razr va fi pus in vanzare pe piete selectionate din Europa incepand cu luna decembrie, la pretul recomandat de