Revolutia a inceput si va fi globala: Telefoanele moderne sunt dotate cu inteligenta artificiala si devin independente de retele!

Un smartphone independent de serviciile de tip cloud

Mai mult, conform estimarilor IDC, pana in 2021, peste. Aceasta statistica duce la concluzia potrivit careia AI este sortita sa fie folosita prioritar pentru smartphone-uri.In 2017, Huawei anunta aparitia lui Kirin 970 , o unitate de procesare care integreaza Inteligenta Artificiala. Platforma AI functioneaza cu ajutorul unui NPU (Unitate de Procesare Neurala), care livreaza pana ladecat grupul cu patru nuclee Cortex A-73 CPU. Acest procesor este utilizat, de exemplu, in cazul smartphone-ului Huawei Mate 10 Pro.Cu alte cuvinte, unitatile de procesare integrate in smartphone-uri au devenit atat de puternice incat, sarcini care presupun o intelegere amanuntita a comportamentului utilizatorului.Acest lucru a fost inevitabil, intrucat sarcinile AI necesita atat de multe date, incat smartphone-urile sunt practic fortate sa devina independente de retelele cloud.Algoritmii AI au nevoie de o capacitate mare de calcul pentru a invata si pentru a antrena modelele noi.Desi Cloud Computing-ul a facut posibil existenta Inteligentei Artificiale in cadrul smartphone-urilor, acesta are limitarile sale: "", concluzioneaza Francisco Jeronimo, Director de Cercetare in cadrul European Consumer Wireless and Mobile Comunication, IDC.Aceasta noua abordare provine din necesitatea de a face Inteligenta Artificiala accesibila tuturor consumatorilor. Dispozitivele care incorporeaza AI, utilizand procesoare dedicate AI, sunt capabile sa efectueze sarcini in consecinta, profitand de avantajele cloud-ului digital, daca e nevoie.Potrivit IDC, viitorul industriei de smartphone-uri este reprezentat de "". Aceasta combinatie va utiliza puterea disponibila in cloud pentru a antrena algoritmii AI, folosind cantitati imense de date nestructurate, in timp ce procesoarele dedicate AI vor permite dispozitivului sa execute ceea ce algoritmii AI au invatat din noile date analizate, precum fotografiile surprinse de utilizatorul smartphone-ului.", spune Fred Wangfei, Director of Huawei Romania Consumer Business Group.