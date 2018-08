Smartphone-uri de top in 2018 - cum sa le alegi si in ce model sa investesti?

Functiile inteligente care fac dintr-un smartphone gadget-ul potrivit, chiar si pentru James Bond

procesorul - cu cat este mai rapid, cu atat se vor instala diversele programe mai repede, fara erori si fara ca telefonul sa se blocheze;

memoria RAM - modelele de top din 2018 vin cu 4 GB RAM, dar si 3 GB RAM sunt suficienti pentru a putea tine in memorie mai multe aplicatii deschise simultan;

stocarea sau existenta unui slot pentru cardul de memorie - cauta un model de cel putin 32 GB memorie sau unul care are are slot pentru cardul de memorie, mai ales ca pe piata exista microSD-uri de 200 GB;

dimensiunea, tipul si rezolutia ecranului - dimensiunea mare a ecranului face mai usoara citirea textelor, vizualizarea imaginilor si clipurilor, insa are ca dezavantaj dimensiunea mai mare a telefonului. Opteaza pentru ecranele Full HD (1080 x 1920 pixeli) sau QHD (1440 x 2560 px);

capacitatea bateriei - orice telefon inteligent de top trebuie incarcat zilnic, dar asigura-te ca nu va trebui sa il incarci in timpul zilei. O baterie de minim 3000 mAh este de dorit, insa exista si modele cu acumulatori mai mari;

camera foto - din ce in ce mai importanta, in conditiile in care telefoanele mobile au cam inlocuit camerele foto compacte. Uita-te la dimensiunea fizica a senzorului si a pixelilor individuali, cu apertura cat mai mica a lentilei (f2.0 sau mai mic), pentru a putea realiza fotografii bune in conditii slabe de iluminare;

incarcare wireless si rapida;

functii extra - rezistenta la praf si apa, controlul prin gesturi, fara a atinge ecranul si functia Always On - adica ecran pornit tot timpul (pentru afisarea notificarilor primite);

sistemul de operare - iOS (Apple), Android (Google) sau Windows Phone (Microsoft) . Primul este mai rapid si usor de folosit, al doilea este mai bogat in functionalitate, iar cel din urma nu are suficiente aplicatii create.

Modelele de smartphone ale anului 2018

Samsung Galaxy S9 / S9+

iPhone X

iPhone 8 si iPhone 8 Plus

Samsung Galaxy Note 9

Huawei P20 / P20 Pro

Insa pana la decizia de achizitie, credem ca este mult mai important sa iti alegi un smartphone care sa se potriveasca nevoilor tale, decat sa faci o achizitie din impuls. Trebuie sa te gandesti daca ai nevoie de autonomie, daca vrei sa faci poze profesionale sau daca il cumperi pentru a raspunde la mail-uri. In functie de acestea considerente, evalueaza ofertele existente, apoi compara preturile si daca ai posibilitatea de a-l plati printr-un card de credit de tipul CardAvantaj , cu atat mai bine.Smartphone-ul este, astazi, biroul mobil al fiecaruia dintre noi, mai ales atunci cand esti mereu pe drumuri, intre intalniri, si trebuie sa trimiti mail-uri sau sa oferi feedback pe proiecte.Astfel, daca iti doresti un model care sa ofere timp de raspuns rapid, sa nu se blocheze, sa se incarce repede si sa iti ofere o multime de alte beneficii, iata ce trebuie sa ai in vedere:De la Samsung, la Apple, Huawei si LG, fiecare vine cu o inovatie in domeniul telefoanelor mobile. Iata cateva dintre modelele in care merita sa investesti acum, daca detii un card de cumparaturi de tipul CardAvantaj Primul lucru al noului Galaxy S9/S9+ este ecranul ultra-wide cu aspect 18.5:9, apoi diagonalele celor doua modele: 5.8 inch si 6.2 inch. Interesant este insa faptul ca, desi au dimensiuni generoase, sunt suficient de inguste pentru a permite manevrarea cu usurinta.Ecranul este unul aproape perfect, Super AMOLED, cu rezolutie 1440 x 2960 pixeli, acoperit de Gorilla Glass 5 si 3D touch pentru zona butonului Home, care este acum integrat in ecran. Pe partea de specificatii hardware exista un Qualcomm Snapdragon 845 sau Exynos 9810, ambele cu 8 nuclee foarte rapide.Memoria RAM este de 4GB (6GB pentru S9+) si stocarea interna de 64/128/256 GB, ce poate fi extinsa cu carduri microSD de pana la 400 GB. Portul de incarcare si conectare pentru transfer de date a primit un binemeritat upgrade la USB 3.1 Type-C.Poate cel mai impresionant model lansat de anul acesta este iPhone X, primul telefon Apple fara buton Home si cu ecran care se extinde pe toata latura frontala a telefonului. Disparitia butonului principal inseamna si ca va trebui sa te obisnuiesti cu schimbarile la nivel de gesturi, dar te vei familiariza rapid cu noile functionalitati.Pentru 1000 de euro vei primi un telefon exclusivist cu specificatii de top (procesor A11 Bionic mai rapid ca generatia de anul trecut), ecran OLED de 5.8 inch, camere duale, wireless charging, senzor de recunoastere faciala, care inlocuieste senzorul de amprenta al generatiei anterioare si al modelelor iPhone 8/8 Plus.Vizual insa anul acesta Apple a folosit un spate confectionat din sticla, ceea ce face telefonul putin mai greu si, cel mai important, permite pentru prima oara incarcarea fara fire a telefonului utilizand un incarcator compatibil wireless charging cu standardul QI.Apple se lauda cu un procesor A11 Bionic care este cu 25% mai rapid si procesor grafic cu 30% mai performant ca generatia anterioara. Performanta in multitasking a fost si ea imbunatatita cu 70% pentru a veni in ajutor noilor functii introduse in iOS 11.Ecranul este, in continuare, de tipul IPS, insa primeste tehnologia True Tone, adica posibilitatea de ajustare automata a culorilor in functie de lumina ambientala pentru a oferi nuante realiste.Samsung Galaxy Note 9 este un phablet cu un ecran impresionant de 6.4 inch in format 18.5:9 si rezolutie QHD+ (2960 x 1440 pixeli) . Nu lipseste stylusul, care acum suporta 4096 nivele de presiune si este si el rezistent la apa si praf, adica ceritficat IP68, ca si restul telefonului.Cele doua camere foto au cate 12 megapixeli fiecare, diferenta fiind facuta de nivelul de zoom, 1X, respectiv 2X, ce permit o incadrare mai buna in mai multe situatii. Are un procesor Snapdragon 845 sau Exynos, 6 GB RAM sau 8 GB RAM si suficienta stocare interna ce porneste de la 128 GB si urca pana la 512 GB de memorie pentru aplicatii si fisiere multimedia. Bateria a fost marita si ea in premiera la 4000 mAh, pentru a putea motoriza phablet-ul o perioada indelungata de timp.Modelul P20 reprezinta un nou tur de forta al producatorului chinez oferind, in premiera, trei camere pe spate (modelul P20 Pro) . In plus are un ecran AMOLED de 6.1 inch (P20 Pro) sau LTPS IPS de 5.8 inch (P20) si rezolutie wide cu aspect 18.7:9 si 1080 x 2244 pixeli, un procesor octa-core, HiSilicon Kirin 970, 4 sau 6 GB RAM si stocare interna de 128 GB, ce nu poate fi extinsa din pacate cu carduri micro SD.Bateriile incluse de Huawei variaza de la 3400 mAh pentru P20 si 4000 pentru P20 Pro, dar am vazut si capacitati mai bune.