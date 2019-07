Sony - de la concept la o afacere de succes

Sony Ericsson a avut o evolutie marcanta inregistrata pana in anul 2008, cand rivalul Apple i-a prelut locul. S-a incercat faza Xperia, cu revenirea pe piata a smartphone-urilor midrange si entry level. Totusi intrebarea este - daca nu au vanzari insemnate in domeniul telefoanelor, cum continua aceasta afacere?Raspunsul este unul relativ simplu si se regaseste in eficienta senzorilor de imagine si a camerelor foto. Majoritatea brandurilor de top utilizeaza camerele foto in dispozitivele lor. Chiar daca nu este o firma renumita pentru telefoanele actuale, acestia s-au orientat spre optimizarea si inovatiile tehnologice din alte ramuri.Senzorul IMX586, cel mai recent proiect al celor de la Sony promite o imbunatatire semnificativa a calitatii imaginii printr-o rezolutie ce ajunge la 48 de megapixeli. Insa calitatea imaginii nu are legatura doar cu megapixelii deoarece pixelii mai mici provoaca o luminozitate si o colorare neuniforma a imaginii.Producatorii Sony au rezolvat aceasta problema utilizand filtre Bayer pentru culori si semnalele a patru pixeli adiacenti care imbunatatesc sensibilitatea la lumina. Brandurile smartphone-urilor de la Nokia pana la Huawei Pro au optat pentru tehnici asemanatoare pentru 40 de megapixeli, iar IMX586 promite sa fie solutia optima de imbunatatire.Dimensiunea diagonalei telefoanelor Sony se pastreaza la valoarea de 8 mm, ceea ce conduce la ideea ca nu va fi nevoie de un spatiu foarte mare pentru camera foto, in schimb lentilele din fata senzorului foto au o influenta ce vizeaza capacitatea camerei in creearea imaginii. Acest lucru se va observa printr-un zoom digital mai bun. Intre accesoriile Sony se regasesc carcasele cu protectie pentru apa si praf, acestia fiind printre fondatorii acestui concept.Modele inovatoare de accesorii Sony si carcase de protectie pot fi achizitionate de pe site-ul GSMnet.ro . Telefoanele Sony prezinta avantajele unei rezistente ridicate la praf si apa, compartiv cu alte branduri cunoscute si o foarte buna calitate audio, ei fiind initial producatori de echipamente audio.Modelul nou Sony, Xperia X atesta experienta japoneza in proiectarea gadgeturilor prin ecranul de 5 inch, design-ul modern si bineinteles camera foto proiectata sa intreaca din punct de vedere tehnic, majoritatea camerelor foto ale brandurilor concurente.Punctul forte este display-ul full HD cu o expunere wide angle. Un avantaj competitiv este si pretul accesibil, cu toate ca au decazut din topul smartphone-urilor, in ultimul an, acest top fiind dominat de editiile de top ale brandurilor Samsung, Huawei si Apple.Deoarece experienta in senzorii foto este aceea care i-a consacrat pe piata, noul model permite alegerea automata a setarilor optime pentru realizarea fotografiilor inedite.O multitudine de accesorii Sony se regasesc pe GSMnet.ro intr-o gama variata, pentru utilizari diverse, in functie de necesitatile clientilor, care sunt invitati sa le descopere.