Telefoanele Huawei lansate in 2019 sunt compatibile cu sistemul RO-ALERT

Dispozitivele lansate de Huawei in 2019, compatibile cu sistemul de avertizare RO-ALERT sunt: HUAWEI Mate 20X 5G, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI P30 lite, HUAWEI P Smart Z, HUAWEI P Smart 2019, HUAWEI Y7 2019, HUAWEI Y6 2019, HUAWEI Y5 2019. Toate modelele viitoare vor fi, de asemenea, compatibile. In prezent, Huawei lucreaza si la actualizarea modelelor din 2017-2018 pentru alinierea la sistemul RO-ALERT.Sistemul RO-ALERT este folosit in situatii majore in care viata si sanatatea oamenilor sunt puse in pericol, precum fenomene meteo extreme, inundatii, alunecari de teren sau atac terorist. Mesajele sunt trimise in timp real, prin intermediul tehnologiilor moderne din domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor.