Bloomberg scrie ca Romania permite Huawei sa participe la licitatia pentru 5G, desi SUA cer restrictii

"Investitiile necesare in aceasta noua tehnologie sunt foarte mari si trebuie sa tinem cont de acest lucru si sa facem licitatia cat mai atractiva posibil", a spus Petrescu.La finele lunii mai, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe. Desi aceasta controversa a permis rivalilor Huawei, firmele europene Nokia si Ericsson, sa castige unele contracte, raspunsurile venite din unele state est-europene la avertismentele lansate de Trump au fost mai modeste. De exemplu, Guvernul de la Budapesta, care va demara luna viitoare licitatia pentru frecventele 5G, considera Huawei drept un "partener strategic".Piata de telecomunicatii din Romania, dominata de companiile Orange SA, Vodafone Group Plc, Telekom Romania SA si Digi Communications NV, a fost afectata de "taxa pe lacomie" impusa la finele anului trecut pentru mai multe sectoare.Alexandru Petrescu a precizat ca Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale lucreaza la unele modificari pentru a diminua impactul "taxei pe lacomie", iar aceste modificari ar putea fi adoptate de Guvern in aproximativ doua saptamani.Ordonanta de urgenta adoptata la finele anului trecut stabilea un pret minim pentru frecventele 5G si o taxa de 3% pe vanzarile companiilor de telecomunicatii.Recent, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in comunicatii, Eduard Lovin, declara si el ca prevederile privind piata telecom din OUG 114 trebuie sa fie abrogate pana la finele acestei luni, urmand ca, ulterior, sa fie adoptata o Hotarare de Guvern care sa stipuleze preturile de plecare pentru licitatia 5G."Daca nu se abroga OUG 114 pe componenta telecom, nu vom avea ce sa scriem in caietul de sarcini pe licitatia 5G. Abrogarea prevederilor telecom din OUG 114 trebuie sa se faca pana la sfarsitul acestei luni, dupa care sa se adopte o HG in care sa fie stipulate preturile de plecare la licitatie. Preturile de plecare pentru licitatia 5G mentionate in OUG 114 sunt inaplicabile si rupte de realitatea din piata locala telecom", a explicat Lovin.Retelele de telefonie mobila 5G, care deocamdata sunt intr-un stadiu incipient, promit o viteza de transfer a datelor de 50 pana la 100 de ori mai rapida comparativ cu actualele retele 4G si vor fi o infrastructura vitala pentru o gama larga de industrii, precum automobilele autonome. Insa 5G se anunta a fi o tehnologie scumpa. Pentru a putea respecta ceea ce promite aceasta tehnologie, respectiv viteze mai mari de transfer, automobile autonome si jocuri si video de inalta definitie, retelele 5G vor trebui sa fie mai dense pentru a putea face fata traficului crescut de date.