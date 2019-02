A inceput Mobile World Congress la Barcelona

Organizat de Asociatia Mondiala a Operatorilor (GSMA), congresul de la Barcelona este un eveniment de referinta mondiala al sectorului comunicatiilor fiind axat mai mult pe profesionisti decat salonul Consumer Electronic Show (CES) de la Las Vegas. Organizatorii WMC mizeaza in acest an pe un numar de peste 100.000 de vizitatori care vor putea descoperi mai mult de 2.000 de expozanti.Cea mai mare parte a marilor operatori mondiali de telefonie, a furnizorilor de echipamente de retea, a companiilor din cyber security si a start-upurilor, provenind din 200 de tari, vor profita de cele patru zile pentru a prezenta nu doar telefoane mobile de ultima generatie (5G) ci si noutati din domeniul protectiei vietii private, inteligentei artificiale sau servicii viitoare destinate consumatorilor.La salonul de la Barcelona vor participa si o serie de institutii, incepand de la Natiunile Unite si pana la Comitetul International Olimpic (CIO), trecand pe la Uniunea Europeana si Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), precum si mai multi actori importanti din diferite sectoare ale divertismentului, precum directorul general al companiei Niantic, dezvoltatorului jocului de succes din 2016, Pokemon GO, sau cel al Universal Music Group.Duminica, majoritatea marilor producatori de telefoane mobile, cu exceptia notabila a grupului american Apple, care in mod traditional nu participa la salonul de la Barcelona, si a grupului sud-coreean Samsung, care si-a dezvaluit inca de miercuri noile sale smartphone-uri, au prezentat noile lor aparate, precum primul smartphone pliabil de la Huawei si mai multe aparate compatibile cu viitoarele retele 5G.Congresul Mondial al Telefoniei Mobile se desfasoara la Barcelona pana la 28 februarie.