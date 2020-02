Cel mai mare targ de tehnologie din lume ar putea fi anulat, din cauza epidemiei de coronavirus

In mod traditional, Mobile World Congress atrage in fiecare an mai multe zeci de mii de vizitatori la Barcelona. Editia din acest an este programata in perioada 24 - 27 februarie.Cu toate acestea, editia din acest an este in pericol dupa ce epidemia de coronavirus, care a provocat decesul a peste 1.000 de persoane, in principal in China, a determinat o serie de mari nume din industria de tehnologie si telecomunicatii precum Sony, Amazon, LG Electronics, Ericsson, Nvidia, Intel, Cisco Systems Inc, Sprint Corp si Facebook sa isi anuleze participarea.Asociatia Mondiala a Operatorilor (GSMA), organizatie care reprezinta 750 de operatori de telefonie si alte 350 de firme din industrie precum Deutsche Telekom sau Huawei, este responsabil de organizarea congresului MWC de la Barcelona.Boardul GSMA este compus din 26 de lideri ai unora din cele mai mari grupuri de telecomunicatii din lume si este prezidat in prezent de directorul Orange, Stephane Richard.O eventuala anulare a congresului MWC ar reprezenta o lovitura serioasa pentru Barcelona. In mod normal evenimentul reprezinta un impuls de 500 milioane de dolari pentru economia locala gratie cheltuielilor facute de delegati la centrul expozitional Fira dar si la restaurante si calatorii cu taxiul.