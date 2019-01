Deutsche Telekom avertizeaza ca interzicerea echipamentelor Huawei ar intarzia cu doi ani dezvoltarea in Europa a retelelor 5G

Cu o cifra de afaceri de 93 de miliarde de dolari in 2017, Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii, dar guvernele din mai multe tari sunt ingrijorate ca autoritatile de la Beijing ar putea utiliza infrastructurile produse de Huawei pentru spionaj.Potrivit surselor citate de Bloomberg, oficialii de la Deutsche Telekom au avertizat ca eliminarea Huawei de pe lista furnizorilor de echipamente pentru retelele 5G ar intarzia lansarea acestei noi tehnologii cu cel putin doi ani.In analiza sa interna, Deutsche Telekom sustine ca retelele 5G trebuie construite pe baza actualei infrastructuri 4G, care se bazeaza deja in mare parte pe echipamente Huawei. In aceste conditii, daca echipamentele Huawei vor fi interzise in totalitate, companiile de telefonie vor fi fortate sa elimine toate echipamentele furnizate anterior de firma chineza, ceea ce ar putea costa industria de telefonie multe miliarde de euro, sustin sursele.Guvernele din Germania si alte state europene analizeaza daca sa introduca sau nu restrictii impotriva echipamentelor Huawei. Aceasta, in conditiile in care, luni, Statele Unite au anuntat o lunga lista de capete de acuzare impotriva responsabilei grupului Huawei, aflata in centrul unei dispute diplomatico-judiciare, dar si a gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor, in doua dosare care risca sa creasca tensiunile dintre Washington si Beijing.Analiza interna realizata de Deutsche Telekom arata starea de nervozitate care exista in industria de telecomunicatii cu privire la masurile guvernelor care ar putea perturba planurile operatorilor privind introducerea noilor retele 5G. Huawei a devenit un furnizor important pentru operatorii europeni de telefonie, pe masura ce acestia se pregatesc sa cheltuiasca miliarde de euro pentru lansarea de retele 5G.Eliminarea echipamentelor Huawei din Europa nu va fi usor de facut, intrucat majoritatea operatorilor de telefonie a comandat echipamente de la firma chineza. Deutsche Telekom a instalat sisteme Huawei in cateva dintre miile sale de turnuri de telefonie mobila. In plus, tehnologia firmei chineze formeaza coloana vertebrala pentru unele din produsele cloud ale grupului german.Saptamana trecuta, grupul britanic Vodafone, al doilea mare operator mondial de telefonie mobila, a anuntat ca va lua o "pauza" cu introducerea de echipamente Huawei in centrul retelelor sale, pana cand tarile occidentale isi vor solutiona ingrijorarile cu privire la activitatile grupului chinez. Directorul general de la Vodafone, Nick Read, a declarat vineri ca dezbaterile cu privire la Huawei se desfasoara la un nivel "mult prea simplist", adaugand ca grupul chinez este un jucator important pe piata echipamentelor de telecomunicatii, dominata de trei companii (Huawei, Nokia si Ericsson).Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, cu operatiuni in mai multe tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania. Grupul controleaza 40% din actiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la randul sau, detine 54,01% din Telekom Romania. La jumatatea lunii august 2014, Romtelecom si Cosmote Romania au anuntat ca vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom Romania, iar produsele si serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.