Intracom Telecom implementeaza solutia sa NGINius-Charging™ la un operator de telecomunicatii din Grecia

In urma unei evaluari indelungate si a unui proces de licitatie la care au participat furnizori importanti la nivel mondial, solutia Intracom Telecom a fost selectata, adresand pe deplin cerintele de inalta disponibilitate, scalabilitate si capacitate flexibila ale operatorului.Intracom Telecom si-a furnizat solutia sa end-to-end pentru evaluarea si tarifare in timp real a datelor de telefonie mobila si a traficului de tip SMS / MMS, asigurand o migrare lina de la vechiul sistem existent.Solutia NGINius-Charging ™ este adaptata pe deplin cerintelor functionale, operationale si de afaceri ale clientului si este integrata perfect cu reteaua precum si sistemele O/BSS ale acestuia, in acelasi timp optimizand costul total de proprietate (TCO).Motorul NGINius-Charging ™ poate evalua online si offline orice serviciu provenind de la diverse tipuri de retele (de exemplu, retele fixe, mobile, IP, VoLTE, VoWiFi), fiind proiectat astfel incat sa poata deservi in mod flexibil atat clienti post-paid, cat si clientii pre-paid.Arhitectura sa modulara simplifica si accelereaza livrarea de noi servicii personalizate, centrate pe abonati, sporind astfel experienta si loialitatea utilizatorului.Solutia progreseaza in mod continuu, incorporand cele mai noi evolutii tehnologice de pe piata telecomunicatiilor, pentru a raspunde substantial noilor cerinte ale pietei si pentru a sprijini noi modele de afaceri.Intracom Telecom este recunoscut pe scara larga ca lider dezvoltator si furnizor de solutii de tip Online Charging pentru piata careia i se adreseaza, oferind in sud/estul Europei proiecte la cheie, complexe si de scara larga.