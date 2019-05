Oficialii Huawei spera ca Europa va avea in continuare incredere in compania chineza

Luni, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe. Huawei a respins aceste acuzatii si a precizat ca Washingtonul nu a oferit dovezii care sa sustina aceste acuzatii in timp ce testele efectuate de organisme independente au aratat ca echipamentele sale nu sunt vulnerabile la potentiale actiuni de spionaj din partea statului chinez.Intr-un interviu publicat marti de cotidianul italian Corriere della Sera, vice-presedintele Huawei, Catherine Chen, a precizat ca grupul chinez lucreaza in Europa de 10-20 de ani, colaborand indeaproape cu firmele de telecomunicatii pentru dezvoltarea retelelor de telefonie 5G."Nu credem ca ceva similar se poate intampla in Europa", a raspuns Chen la intrebarea daca este ingrijorata ca statele europene ar putea urma exemplul SUA prin introducerea unor sanctiuni similare. "Cred ca vor adopta deciziile lor in mod independent", a mai spus Catherine Chen.Intr-un interviu separat acordat cotidianului financiar italian Il Sole 24 Ore, directorul pentru Italia de la Huawei, Luigi De Vecchis, a spus ca Europa ar da inapoi cu eforturile sale privind dezvoltarea de retele 5G si de digitalizare a economiei daca ar interzice echipamentele Huawei.Cu o cifra de afaceri de 93 miliarde dolari in 2017, Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii. Aceasta piata este dominata de trei companii, Huawei, Nokia si Ericsson.