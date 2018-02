A inceput Mobile World Congress de la Barcelona. Evenimentul nu este scutit de tensiuni politice

La acest congres, care a debutat luni cu o vizita a regelui Felipe VI, sunt asteptati peste 100.000 de vizitatori care vor descoperi noutatile in materie de retele de telefonie mobila, in special tehnologia 5G care va permite o viteza mai mare de transfer a datelor.De asemenea, vor fi omniprezente noutatile in materie de inteligenta artificiala sau obiectele conectate la Internet care comunica intre ele sau cu utilizatorul, transmite AFP.Intr-un context marcat de scaderea vanzarilor de smartphone-uri la finele lui 2017, prima scadere inregistrata dupa 2004 potrivit firmei de cercetare Gartner, un numar de aproximativ 2.000 de expozanti, operatori, producatori de telefoane mobile si start-upuri provenind din 200 de tari isi vor prezenta noutatile.La editia din acest an vor participa si reprezentanti ai marilor institutii nationale sau internationale, precum presedintele Bancii Mondiale, Jim Yong Kim, presedintele Autoritatii de reglementare a sectorului comunicatii din SUA (FCC), Ajit Pai sau comisarul european responsabil cu piata digitala, Andrus Ansip.De asemenea, o serie de constructori de automobile (Ford, BMW), producatorul de avioane Airbus sau ligi sportive, de fotbal sau NBA, sunt prezente la standurile Congresului de la Barcelona.Insa spre deosebire de editiile precedente, in acest an doar un singur producator de telefoane mobile, liderul mondial Samsung, a profitat de seara de dinaintea debutului Congresului pentru a-si prezenta noutatile, prin dezvaluirea noului Galaxy S9, cea mai noua versiune a principalului smartphone propus de grupul sud-coreean.Evenimentul are loc insa intr-un context inca tensionat intre autoritatile de la Madrid si separatistii catalani, dupa tentativa de secesiune din luna octombrie 2017. Duminica seara, doua mici manifestatii, pro si contra monarhiei, au avut loc la Barcelona.Tentativa de secesiune a Cataloniei din luna octombrie 2017 a antrenat deja transferul sediului social pentru mai mult de peste 3.000 de companii care au decis sa se mute din aceasta regiune din nord-estul Spaniei.Nici macar Congresul Mondial al Telefoniei Mobile nu a putut evita aceste tensiuni, primarul Barcelonei, Ada Colau si presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, un sustinator al independentei, au refuzat sa il primeasca pe regele Felipe VI la sosirea sa duminica la Barcelona. Cei doi ii reproseaza suveranului ca nu si-a exprimat simpatia pentru victimele violentei fortelor de politie cu prilejul referendumului pentru independenta din 1 octombrie 2017, eveniment care nu a fost autorizat de politie.In plus, sustinatorii independentei Cataloniei i-au intampinat pe participantii de la Congresului Mondial al Telefoniei Mobile, care au trecut prin aeroportul de la Barcelona cu afise in limba engleza pe care se putea citi "rusine Europei", o referire la sprijinul manifestat de Uniunea Europeana fata de guvernul de la Madrid condus de Mariano Rajoy cu prilejul tentativei de secesiune a Cataloniei.