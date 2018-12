Eliminarea tarifelor de roaming a dublat numarul apelurilor in UE

Potrivit Raportului intermediar al Executivului comunitar privind efectele eliminarii tarifelor de roaming la 15 iunie 2017, europenii au profitat la maximum de noile lor drepturi digitale in cursul calatoriilor in UE si in Spatiul Economic European (SEE)."In urma cu un an si jumatate, s-au eliminat tarifele de roaming pentru calatoriile in UE. Alaturi de alte drepturi digitale, cum ar fi eliminarea geoblocarii nejustificate si portabilitatea continutului, acesta este un bun exemplu care demonstreaza modul in care UE poate aduce beneficii cetatenilor sai in viata de zi cu zi. De asemenea, trebuie sa ii informam in continuare pe europeni cu privire la drepturile lor digitale, astfel incat sa poata profita la maximum de noile posibilitati", a declarat Andrus Ansip, vicepresedintele responsabil de piata unica digitala.La randul sau, Mariya Gabriel, comisarul european pentru economia digitala si societatea digitala, a afirmat: "Astazi constatam beneficiile concrete ale eliminarii tarifelor de roaming in UE. Vestea buna este ca Europa este acum o realitate pentru persoanele care isi utilizeaza liber telefoanele mobile atunci cand calatoresc in strainatate. Sunt recunoscatoare operatorilor care reusesc sa transforme cererea mai mare de date si apeluri vocale in noi oportunitati".Exista o tendinta clara de crestere a cererii ca urmare a eliminarii tarifelor de roaming. Potrivit unui sondaj recent al Eurobarometru, s-au schimbat in mod clar obiceiurile. De exemplu, 34% dintre calatori utilizeaza internetul in roaming la fel de mult ca atunci cand se afla acasa, fata de doar 15% inainte de iunie 2017. De asemenea, ponderea celor care nu isi utilizeaza niciodata datele mobile in strainatate a scazut la 19%, fata de 42% inainte de eliminarea tarifelor de roaming.Totodata, consumatorii sunt bine informati: 62% dintre europeni stiu ca tarifele de roaming nu se mai aplica in UE/SEE, iar 69% considera ca ei insisi sau persoane pe care le cunosc beneficiaza sau vor beneficia de aceasta masura.Operatorii de telefonie mobila au respectat noile norme in mare masura, ca urmare a monitorizarii vigilente de catre autoritatile nationale de reglementare si de catre Comisie. Masurile de salvgardare prevazute in Regulamentul privind roamingul pentru a evita denaturarile de pe pietele interne, si anume derogarea pentru mentinerea sustenabilitatii si politica utilizarii rezonabile, au functionat in mod adecvat si atunci cand au fost necesare.In stransa cooperare cu autoritatile nationale de reglementare, care sunt direct responsabile de asigurarea punerii in aplicare, Executivul comunitar va continua sa monitorizeze evolutiile de pe pietele serviciilor mobile din statele membre, pentru a se asigura ca operatorii continua sa respecte noile norme, iar clientii beneficiaza in continuare de eliminarea tarifelor de roaming. In conformitate cu mandatul acordat de Parlamentul European si Consiliul UE, in decembrie 2019 Comisia va publica un raport cuprinzator referitor la revizuirea normelor privind roamingul la tarife nationale.Incepand din 15 iunie 2017, ca un rezultat concret al pietei unice digitale, europenii isi pot utiliza telefoanele mobile (pentru apeluri, sms-uri si date) atunci cand calatoresc in UE fara a plati tarife de roaming suplimentare. Cu alte cuvinte, o persoana isi poate utiliza telefonul atunci cand calatoreste exact ca acasa, fara a se teme de facturi telefonice ridicate.