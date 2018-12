iPhone X va fi produs din 2019 in India

Grupul Foxconn este cel mai mare producator mondial de produse electronice pe baza de contract pentru firme, precum Apple, Hewlett Packard, Nokia si Dell. Compania taiwaneza este renumita in special pentru ca asambleaza telefoanele iPhone pentru Apple.Sursa citata de Reuters a precizat ca Foxconn va asambla in India cele mai scumpe modele de telefoane iPhone, precum sunt dispozitivele din familia iPhone X, ceea ce va duce afacerile Apple din India la un nou nivel. Operatiunile din asamblare vor fi efectuate la uzina Foxconn din orasul Sriperumbudur, din statul Tamil Nadu, sudul Indiei, a adaugat sursa.Foxconn, care produce deja telefoane mobile pentru firma chineza Xiaomi Corp, va investi 25 miliarde rupi (356 milioane de dolari), pentru a extinde uzina de la Sriperumbudur, inclusiv pentru a produce telefoane iPhone, a declarat pentru Reuters ministrul Industriei din statul Tamil Nadu, M C Sampath. Potrivit acestuia investitiile ar urma sa duca la crearea aproximativ 25.000 de locuri de munca.Pana acum Apple a asamblat in India doar modele cu preturi reduse iPhone SE si 6S prin divizia locala a Wistron Corp. Aceasta in conditiile in care pana acum vanzarile grupului Apple in India s-au concentrat pe telefoanele din segmentul inferior. Potrivit firmei de cercetare de piata Counterpoint, mai mult de jumatate din vanzarile de telefoane Apple in India au fost reprezentate de modele mai vechi decat iPhone 8.Apple a dezvaluit anul trecut modelul mai scump iPhone X insa intre timp a redus tinta de productie pentru acest telefon, dupa ce a inceput sa vanda noile versiuni iPhone XS si XR in acest an. Cu toate acestea, Apple ar putea cere Foxconn sa produca modelul iPhone X in India, in ideea de a obtine o cota mai mare pe piata de telefonie cu cel mai puternic ritm de crestere din lume.