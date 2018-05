Isarescu, catre firme: Banca nu e un partener de afaceri!

"Societatile romanesti sunt slab capitalizate. In terminologie bancara, nu sunt bancabile.Cum de s-a ajuns aici? E o poveste mai lunga. Eu vreau sa va spun, chiar sa atrag atentia asupra unui lucru foarte important, pentru ca il vad in presa: confuzia intre capital si datorie, equity and debt. De aici pleaca.Deci iluzia aceasta ca te capitalizezi prin imprumut. E nu numai paguboasa, e imposibila, te baga in faliment.Daca vrei sa ai o societate solida trebuie sa ii pui o baza de capital, altfel intri intr-un cerc vicios.Iluzia ca vei castiga batalia cu o banca, Doamne ia-ma! Pai cum sa castigi? Acum nu sunt de partea bancilor, sunt chiar impotriva bancilor.Dar cum sa crezi ca ii sustragi tu o parte din profit, o firma mica si te capitalizezi cu ajutorul creditului. Si parteneriatul banca - societate comerciala este intr-un fel o iluzie.Este un parteneriat in sensul ca banca sa isi ia banii inapoi si sa ii mearga afacerea.Dar cum am auzit, inclusiv de la specialisti, ca banca sa imparta cu debitorul riscurile, pai cum sa faca acesta, ce e, partener de afaceri?", a spus Mugur Isarescu, facand referire la nivelul scazut al creditarii companiilor.Acesta a spus ca toate pornesc de la aceasta confuzie dintre capital si datorie si ca si bancile romanesti au nevoie de capital.Potrivit raportului asupra inflatiei, dinamica creditului acordat societatilor nefinanciare si-a prelungit traiectoria descendenta, reflectand continuarea restrangerii in termeni anuali a fluxului de imprumuturi (consemnata, cel mai probabil, in toate domeniile principale de activitate), precum si efectele exercitate de scoaterea unor credite din bilantul agregat al institutiilor de credit.Cresterea componentei in lei a decelerat, ramanand totusi inalta, pe seama evolutiei imprumuturilor pe termen lung, iar variatia creditului in valuta s-a mentinut pe un palier puternic negativ.