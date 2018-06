Isarescu: Romanii au inceput sa trimita bani in tara pentru a incepe mici afaceri

"Pornind de la aceste date statistice, unitatea de transfer bani pe care a constituit-o in urma cu mai multi ani domnul Dan Lufkin si pe care o conduc cativa antreprenori romani a facut o constatare simpla.Dar stiti ca la baza marilor descoperiri stau constatarile simple. A vazut ca fluxul acesta de bani, informatiile cuprinse in fluxul de bani contin cel putin samburii altor informatii, altor informatii esentiale.Un exemplu, nu intru in detalii: cam care este repartitia geografica. Iti dai seama din repartitia geografica a trimiterilor de bani din strainatate catre Romania care este si miscarea in sens invers.Cam de unde au plecat cei mai multi romani in strainatate. Iti mai dai seama, daca te uiti cu atentie la cifre si ca care este componenta remiterilor.Adica au fost initial pentru a ajuta familiile din Romania.Cu timpul s-a constat uitandu-ne cu atentie la aceste remiteri ca oamenii au vrut sa faca mici investitii. Mici investitii insemnand case, din patriotism local, din patriotism general, din nevoie, din aspiratie. Aspiratia de a veni candva in tara.Apoi uitandu-te si mai atent la aceste cifre constati ca unii au remis bani pentru a incepe in Romania mici activitati de afaceri. Acesta e un lucru foarte bun. Acelea chiar sunt investitii, investitii productive", a spus Mugur Isarescu.Potrivit datelor prezentate in cadrul conferintei, remitentele banesti ale romanilor din strainatate au fost de 3,792 miliarde de euro in 2017, fata de 3,153 miliarde de euro in 2016.In primele trei luni din acest an, acestea s-au cifrat la 720 milioane de euro."Aceasta institutie se ocupa de statistica balantei de plati, aceasta institutie intelegand Banca Nationala a Romaniei, si statistica balantei de plati este o statistica dificila, De cativa ani o facem nu pe baza de date bancare, adica cerem bancilor date despre platile si incasarile externe, ci o facem pe baza de survey-uri.Trimitem oameni care se duc la radacina platilor si incasarilor externe, adica la intreprinderi. Este o activitate extrem de laborioasa. Ori in balanta de plati a Romaniei o sa vedeti cifrele, o buna parte din balansarea deficitului comercial al Romaniei vine de la remiterile romanilor din strainatate", a declara Mugur Isarescu.Acesta a mai spus ca o parte din migranti au plecat din sate, din comune si probabil vor sa deschisa la intoarcerea in tara, ei sau rudele lor, afaceri in agricultura. Acesta ar avea un efect pozitiv extraordinar asupra Romaniei cel putin din doua motive.Primul ar fi ca potentialul agricol al Romaniei este subvalorificat si in al doilea rand ca alaturi de investitiile mari, la fel de importante, poate chiar mai bune, ar fi si investitiile mici care ar stabiliza forta de munca si ar duce la unitati antreprenoriale de natura sa valorifice resursele locale.