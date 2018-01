In Romania au intrat fonduri europene de 30,4 miliarde de euro, in ultimii 10 ani. Isarescu: Ar trebui sa fim relativ multumiti

"In perioada 2007-2017, Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro reprezentand in medie anual 2,8% din PIB. Din aceasta suma, 37,1 miliarde de euro au reprezentat fonduri primite de la bugetul UE aferente cadrului financiar multianual 2007 - 2013, restul de 8,6 miliarde de euro fiind primite in cadrul financiar multianual respectiv 2014 - 2020.Ca valoarea neta, daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe an.Am putea spune cu aceste cifre ca ar trebui sa fim relativ multumiti.Pentru Romania, fondurile europene reprezinta nu numai aceste cifre, dar si sansa privind modernizarea economiei si a tarii, sansa crearii unei infrastructuri atat de necesare pentru o dezvoltare durabila", a spus Mugur Isarescu la conferinta "Fondurile europene, absorbtia, si impulsul necesar. Cum conectam Romania in anul centenar".Acesta a afirmat ca este convins de faptul ca absorbtia de fonduri europene ar trebui sa fie sistematic tintita pentru marile proiecte de dezvoltare, prioritizate in asa fel incat sa sprijine cresterea economica durabila. Investitiile in infrastructura au nu numai un rol economic, ci si unul social, politic, au chiar un rol national prin reducerea decalajelor intre regiuni.In perioada 2007 - 2016, fondurile structurale si de investitii au reprezentat in medie aproximativ 27% din totalul investitiilor administratiei publice.Mugur Isarescu a precizat ca, potrivit estimarilor Fondului Monetar International, efectul cumulat al atragerii de fonduri europene structurale si de investitii asupra cresterii produsului intern brut pentru perioada 2007 - 2016 s-a situat intre 1,2 puncte procentuale si 1,6 puncte procentuale din PIB. O rata de absorbtie a acestor fonduri de 95% in actualul cadru financiar multianual ar conduce la o rata de crestere a PIB-ului potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale si am ajunge la un PIB potential de aproximativ 5% anual."Ca observator zilnic al situatiei de pe pietele valutare pot sa va mai fac o marturisire, ca atunci cand sunt intarziate intrarile de bani europeni sau vin numai partial, lucrul se observa chiar zilnic in echilibrul de pe piata valutara", a declarat Isarescu.Guvernatorul BNR a afirmat ca vrem sa crestem mai repede si este absolut normal, dar ca trebuie sa ne dorim o crestere sustenabila, sanatoasa, care sa nu determine acumularea de riscuri, dezechilibre, de corectii in viitor atunci cand dezechilibrele se acumuleaza si nu avem taria sa le corectam incet si pe parcurs."Pentru ca o dezvoltare si rapida dar si sanatoasa sa se indeplineasca este nevoie sa ne orientam spre o crestere, mai degraba, calitativa si nu doar cantitativa. Ea, aceasta crestere, sa determine inclusiv o convergenta a structurilor de productie, a dotarii cu infrastructuri si sa nu ne gandim numai la cresterea veniturilor pentru perioada imediat urmatoare. Acest deziderat ar presupune o crestere a inzestrarii cu factori de productie si ma refer aici in primul rand la factorul capital, alaturi de forta de munca, dar si la eficienta utilizarii acestora, respectiv la productivitate", a declarat Isarescu.Conform acestuia, daca fortam cresterea economica peste ce poate sa dea economia rezulta pe termen scurt crestere de venituri dar si acumularea de dezechilibre si de tensiuni.