Isarescu: Convergenta la zona euro nu este un sprint de 100 de metri

"Daca nivelul optim al convergentei reale pentru asigurarea succesului aderarii la zona euro este inca subiect de controverse, si Comisia din care fac parte isi va publica probabil in decembrie raportul privind convergenta la zona euro, mentinerea convergentei pe directia cea buna precum si sustenabilitatea sa sunt in viziunea chiar mea mai importante ca nivelul acesteia. Pentru a nu deraia, procesul de recuperare a decalajelor trebuie sa se desfasoare intr-un ritm adecvat astfel incat castigurile pe acest front oricat de spectaculoase sa nu fie afectate precum Sabia lui Damocles de pericolul unei deteriorari abrupte. Fortarea convergentei ca si trenarea convergentei sunt deopotriva nocive, iar un mix coerent de politici este esential pentru a mentine economia pe un parcurs ascendent fara a tensiona excesiv echilibrele macroeconomice. O sa spuneti ca este o fraza de tip romanesc, dar ea este importanta. Adica o fraza cam asa: nici prea prea, nici foarte foarte", a spus Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a subliniat faptul ca "trebuie sa ne dozam bine eforturile", deoarece "convergenta nu este un sprint de 100 de metri, ci un maraton"."Trebuie sa ne dozam bine eforturile. Convergenta nu este un sprint de 100 de metri, este un maraton de cateva decenii si daca vrem ca aceasta tara sa nu mai pateasca ce a patit in diverse cicluri, nu, adica dupa ce i-am tot depasit pe altii sa ne pomenim ca suntem mai in coada la nivelul istoriei, trebuie sa ne gandim la acest maraton. El trebuie pregatit. Ne trebuie rezistenta si curaj, intr-adevar. In primul rand rezistenta, rabdare", a afirmat Mugur Isarescu.El a precizat ca oricat ne-am dori cu totii o apropiere mai rapida de standardele de viata din Occident, ar fi de dorit sa tratam convergenta reala nu ca pe o cursa in care cel mai rapid este cel mai potrivit, ci ca pe un proces complex care ofera concurentului ce isi dozeaza bine efortul posibilitatea de a profita de majoritatea beneficiilor potentiale, evitand in acelasi timp asumarea unor riscuri excesive."Mai rau decat a avansa incet pe drumul convergentei sau de a bate pasul pe loc este de a rataci drumul. Suntem in pericolul acesta. A fi si a ramane pe calea ce buna in demersul de recuperare a decalajelor este ceea ce ar trebui sa ne preocupe permanent daca ne dorim sa pastram coerenta procesului de integrare economica", a spus Isarescu.