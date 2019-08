Isarescu: Creditarea in lei incetineste

"Creditarea creste in termeni nominali sub cresterea PIB-ului. Cu alte cuvinte, cu greu putem sa o adaugam la suplimentul de cerere agregata care impinge inflatia CORE2 ajustat, deci cea pe care o putem controla noi, in sus. Este un factor important in ceea ce priveste cererea agregata, dar in conditiile in care creste sub cresterea PIB-ului nominal, adica PIB-ul real plus inflatia, cu greu putem spune ca creditarea este un factor inflationist. Ce mai trebuie sa avem in vedere, ca incetineste. Nu mult, dar incetineste creditarea pe mai multe sectoare, creditarea in lei, ma refer, si aici incep sa apara discutiile legate de factorii care duc duc la aceasta incetinire. Parerea noastra si in special parerea mea este ca masurile macroprudentiale pe care le-am luat la sfarsitul anului trecut incepand cu acest an reprezinta principalul factor care a descurajat creditarea", a spus Mugur Isarescu.El a mentionat ca situatia actuala a convins Banca Centrala ca "a apasa mai mult pe rata de politica monetara pentru a tempera cresterea cererii agregate nu este masura cea mai adecvata" si din acest motiv se "apasa" pe alte instrumente de politica monetara."IRCC-ul ca atare este in jos. Deci daca va uitati la rata dobanzilor sau tinde sa vina in jos. Pana acum. Cu alte cuvinte, daca ne uitam la evolutia lui observam ca a fost acea crestere legata de ROBOR, cand au crescut si dobanzile in piata, sfarsitul lui 2017, 2018, o parte din 2019, si apoi o temperare destul de evidenta. Probabil ca joi, ceea ce va spun acum cu vorbe veti vedea cu cifre si cu grafice. Dar, a spune, de exemplu, ca ieftinirea relativa sau scaderea de pana acum a costului creditului, mai ales la creditul imobiliar, a dus la cresterea creditarii este prematur. Aici sunt factori care se cam bat cap in cap. Avem pe de o parte masurile macroprudentiale, cele legate de nivelul de indatorare, care au actionat destul de puternic in sensul limitarii creditarii si avem o anumita ieftinire a costului creditului", a declarat Mugur Isarescu.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a adoptat, in luna octombrie a anului trecut, un Regulament pentru modificarea conditiilor de creditare. Potrivit documentului, nivelul maxim al gradului de indatorare este de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta din 1 ianuarie 2019, in timp ce pentru pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale.